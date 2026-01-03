ラ・リーガ 25/26の第18節 ラヨ・バリェカノとヘタフェの試合が、1月3日05:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、セルヒオ・カメージョ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはエイドリアン・リソ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、キコ・フェメニア（DF）らが先発に名を連ねた。

40分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。ルイス・フェリペ（DF）からノーベル・メンディ（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の45+1分に試合が動く。ラヨ・バリェカノのウナイ・ロペス（MF）のアシストからホルヘ・デフルトス（FW）がゴールを決めてラヨ・バリェカノが先制。

ここで前半が終了。1-0とラヨ・バリェカノがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、ヘタフェは同時に2人を交代。マリオ・マルティン（MF）、フアン・イグレシアス（DF）に代わりファンミ（FW）、アレックス・サンクリス（FW）がピッチに入る。

66分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。セルヒオ・カメージョ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）に代わりフラン・ペレス（MF）、アルフォンソ・エスピーノ（DF）がピッチに入る。

67分、ヘタフェが選手交代を行う。エイドリアン・リソ（FW）からコバ・ダコスタ（FW）に交代した。

81分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。イシ・パラソン（MF）、ウナイ・ロペス（MF）に代わりペドロ・ディアス（MF）、ジェラール・グンバウ（MF）がピッチに入る。

82分、ヘタフェは同時に2人を交代。ハビ・ムニョス（MF）、アレックス・サンクリス（FW）に代わりMestanza Alejandro（MF）、ホセ・ペレス（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分ヘタフェが同点に追いつく。ルイス・ミジャ（MF）のアシストからマウロ・アランバリ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ラヨ・バリェカノは72分にウナイ・ロペス（MF）、90分にフラン・ペレス（MF）、90+2分にアンドレイ・ラティウ（DF）に、またヘタフェは36分にジェネ（DF）、53分にフアン・イグレシアス（DF）、55分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）、90+3分にダビド・ソリア（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-03 07:10:12 更新