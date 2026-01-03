本日1月3日（土）よる6時〜 日本テレビ系で放送の「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！新春特大スペシャル」。

オープニングはなんと、大分の大衆演劇の劇場からスタート。今回、所ジョージ＆明石家さんまのダーツの旅の舞台が大分になった縁で、全国の大衆演劇の劇団が月替わりで出演する「ぶらり劇場・別府座」から所と佐藤栞里がスペシャルな番組をお届けする。

かと思いきや、2人が江戸時代にまさかのタイムスリップ!? そこへ颯爽と現れる武士“明石家さんま之介”。さんま、所、佐藤が人気劇団とコラボし繰り広げる「笑コラ」版大衆演劇は必見！

☆生田斗真が行く！日本列島ダーツの旅 in 茨城県水戸市内原地区

「笑コラ」放送開始の1996年にデビューした「笑コラ」と“同期”の生田斗真が、満を持してダーツの旅に初参戦！

記念すべき第一町人は畑で作業中の生姜農家の方々。生姜の豆知識をたくさん教えてもらい、お土産の生姜もゲット。すると「生姜焼きが得意料理なんです」と、後日実際に生田が作った生姜焼きの写真を番組内で紹介する。

木の上で柿を収穫していた男性は、次々と生田に柿を放り投げてプレゼント。続いて見つけたパン屋では「ものすごくお腹が空いているんです」という生田に、定休日にも関わらず店主が大量のスコーンを、店主の母は漬物を差し入れてくれる。

茨城名物の干し芋にも目がない生田は、“ほしいもふるさと工房”の看板を見つけるとさっそく突撃。お父さんに話を聞いてみると、なんと、さつまいもにモーツァルトを聴かせながら熟成させていると聞いて仰天。果たしてそのお味は？

小学生たちからは「モテるためにはどうしたらいいですか？」という質問が。大人として真面目に答える生田と小学生たちの反応にご注目を！

☆日本列島ダーツの旅！最強村人グランプリ！2025

2025年にダーツの旅で訪れた町や村の中から、東日本、西日本それぞれのおもしろ村人をノミネート。東日本、西日本からそれぞれ1組を選び、どちらかがグランプリとなる。

東日本編には、腕を組んで初デートの話をしてくれた青森のご夫婦、友人の告白をテレビのディレクターばりに演出する福島の小学生、「結婚します」と宣言した福島の高校生カップルなど、ラブラブな人たちが多く登場。さんまは「手をつなぐのは男性からか女性からか」と言い出し、所とさんまがカップルになりきって腕を組んだり指を絡めたりする姿に、恋愛話が大好きな佐藤が照れまくる。

西日本編には、妻に相談せず会社を辞めて農業を始めた大阪の男性、趣味がとんでもない数の熱帯魚飼育だということを結婚してから妻に打ち明けた大阪の男性、生涯獲得賞金なんと6億円という熊本のボートレーサー、所と関係のある沖縄の元プロボクサーなど、個性豊かな人々が続々。

「難しいなあ」と頭を悩ませる2人だが、「キャラ的にこっち」と、ある町人に決める。果たして2025年のグランプリは誰に？

☆所ジョージと明石家さんまが行く！日本列島ダーツの旅 in 大分県玖珠町

4回目となった所＆さんまのダーツの旅。大分に到着するやいなや所は「ビックリしました」と、飛行機で隣に座るさんまから「遠慮せんと寝てください」と優しく声をかけられたエピソードを披露。ところが、その後のさんまの行動を所が呆れながら振り返る。

第一町人は散歩中の70代の女性。達者なしゃべりで2人を自宅へと誘うと、さんまは「こんなに早く『うち来る？』って言われたの人生初めて」と積極的な女性の誘いにノックアウト。自宅では母親同様ノリのいい50代の息子から、自宅に引いてある温泉への誘いが。民家とは思えない立派な温泉風呂に2人は大興奮！さらに、全員で掘りごたつに入りさんまと息子がコンビネーション抜群のボケっぷりをみせるなど団欒を楽しんでいると、息子が突然の涙。いったい何が？

その親子がオススメしてくれた伐株山では、頂上の絶景に「すごいじゃん！」と感動。2人でブランコに乗ったり、カップルに絡んだりと大はしゃぎする。

後半は玖珠グルメが続々。名前の由来が気になる「かいぞくかりんとう」をはじめ、道の駅では、次から次へと名産品を持った人たちがやってきてさすがの2人もタジタジに。

ほかにも、プロを目指すサッカー少年たち、立派なご自宅とおおいた豊後牛が自慢の農家のご一家、ダンプカーをかっこよく運転してくれる女性など、所＆さんまとおもしろ町人たちとのふれあいが満載！

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【スペシャルゲスト】

明石家さんま、生田斗真 （※順不同）