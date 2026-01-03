ちゃんみな、妊娠中の号泣事件告白 夫と初めての“大ゲンカ”「私じゃない私がいる！ってビックリしました」
【モデルプレス＝2026/01/03】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、1月3日放送のテレビ朝日系育児家事特化バラエティー「夫が寝たあとに」（毎週火曜深夜0：15〜※一部地域を除く）に出演。妊娠中の号泣事件を語る。
【写真】ちゃんみな、ウエディングドレス姿でイケメン夫とキス
新年一発目の放送は、豪華な「新春2時間SP」。2023年にスタートした全国ツアーのチケットはわずか1分でソールドアウト、昨年末は「NHK紅白歌合戦」にも初出場を果たすなど、人気爆発中のちゃんみなが満を持して「夫が寝たあとに」に初登場。自らがプロデューサーとなり、人気グループ・HANAを見出したオーディション番組「No No Girls」（2024〜2025年）の最中には、妊娠・出産も経験。「『夫が寝たあとに』は一番面白い番組！毎回見ていて、妊娠中から勉強させてもらっていた」というちゃんみな。晴れてママの仲間入りを果たした彼女が今夜、世間が抱くカッコよすぎるイメージを片っ端から覆すことに。藤本美貴＆横澤夏子も「こんなにリアルな子育てをしているとは思わなかった！」と仰天――人生初の妊娠・出産から子育てまで…新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出す。
2024年、韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚したちゃんみな。まるでドラマの1シーンさながら、最高にロマンチックな結婚式動画も地上波で初公開。その一方で、初めての妊娠・出産は悪戦苦闘の連続だったようで…？藤本＆横澤も共感。＜変わってしまった乳首の色＞に、ちゃんみなが「納得がいかない（笑）」と困惑。また、普段は冷静かつ穏やかな性格の彼女だが、「妊娠中は想像と違って、攻撃的な＜Tigerモード＞になってしまった」のだとか。その結果、夫とも＜初めての大ゲンカ＞をし、友人のNICO（平成フラミンゴ）まで巻き込む＜号泣事件＞も発生。「『私じゃない私がいる！』ってビックリしました」と、当時を振り返るちゃんみな。はたして、妊娠中に一時覚醒した知られざるちゃんみなの実態＆前代未聞の号泣事件の詳細とは？さらに、「パンを握りしめながら寝てた」？何かを食べていないと気持ち悪くなる食べづわりで、35kgも増量してしまった妊婦ちゃんみなの格闘の日々に加え、日本と韓国の出産の違いも明らかになる。
波乱万丈な妊娠・出産を経て、現在は1歳になった女児を全力で育てているちゃんみな。出産直後の写真に加え、深夜に起きた子どもに振り回される姿、手づくりの離乳食を食べさせようと芝居を打つ演技派ママの一面をとらえた動画も本邦初公開。また、国際結婚ならではの壁も相まって、保育園の入園申し込みでも苦労が山積み？「アーティストをしているから長い間、いわゆる人間生活がなかった！韓国語で書かれた旦那の書類を翻訳したり、住民票？マイナンバー？保険（笑）？そういった手続きを、自分でイチからやらなきゃいけなかったので大変だった」のだとか。そんな彼女の揺るぎなき子育て論も判明する。
家族ぐるみで付き合う2児のパパ・小池徹平と共に出産や夫婦円満について語り尽くす今回は、2025年の第5子出産後、辻希美（※「辻」の字は一点しんにょう）が初のスタジオ収録。当番組の夫婦そろっての出演は初めて。夫・杉浦太陽と肩を並べ、仲睦まじく登場する。さらに、彼らとは長年にわたって家族ぐるみの付き合いで「科捜研の女 ファイナル」（1月23日よる8：00〜）にも出演する２児のパパ・小池徹平も一緒に出演。出産や夫婦円満の秘訣について語り尽くす。
辻は何を隠そう、第5子の出産で家族総出の立会い出産＆完全な無痛分娩を初めて経験することに。そんな中、いろんな意味で涙が止まらない感動の出産裏話や、杉浦のファインプレー、無痛分娩の詳細、出産日の家族LINEの内容を包み隠さず公開。さらに、妊娠中＆出産直前の辻を勇気づけてくれてた某アーティストの存在も明らかになる。一方、「頼まれたことは忠実に」？小池の出産アイテムや出産秘話も公開する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ちゃんみな、ウエディングドレス姿でイケメン夫とキス
◆ちゃんみな「夫が寝たあとに」初出演
新年一発目の放送は、豪華な「新春2時間SP」。2023年にスタートした全国ツアーのチケットはわずか1分でソールドアウト、昨年末は「NHK紅白歌合戦」にも初出場を果たすなど、人気爆発中のちゃんみなが満を持して「夫が寝たあとに」に初登場。自らがプロデューサーとなり、人気グループ・HANAを見出したオーディション番組「No No Girls」（2024〜2025年）の最中には、妊娠・出産も経験。「『夫が寝たあとに』は一番面白い番組！毎回見ていて、妊娠中から勉強させてもらっていた」というちゃんみな。晴れてママの仲間入りを果たした彼女が今夜、世間が抱くカッコよすぎるイメージを片っ端から覆すことに。藤本美貴＆横澤夏子も「こんなにリアルな子育てをしているとは思わなかった！」と仰天――人生初の妊娠・出産から子育てまで…新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出す。
◆ちゃんみな、妊娠中の号泣事件
2024年、韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚したちゃんみな。まるでドラマの1シーンさながら、最高にロマンチックな結婚式動画も地上波で初公開。その一方で、初めての妊娠・出産は悪戦苦闘の連続だったようで…？藤本＆横澤も共感。＜変わってしまった乳首の色＞に、ちゃんみなが「納得がいかない（笑）」と困惑。また、普段は冷静かつ穏やかな性格の彼女だが、「妊娠中は想像と違って、攻撃的な＜Tigerモード＞になってしまった」のだとか。その結果、夫とも＜初めての大ゲンカ＞をし、友人のNICO（平成フラミンゴ）まで巻き込む＜号泣事件＞も発生。「『私じゃない私がいる！』ってビックリしました」と、当時を振り返るちゃんみな。はたして、妊娠中に一時覚醒した知られざるちゃんみなの実態＆前代未聞の号泣事件の詳細とは？さらに、「パンを握りしめながら寝てた」？何かを食べていないと気持ち悪くなる食べづわりで、35kgも増量してしまった妊婦ちゃんみなの格闘の日々に加え、日本と韓国の出産の違いも明らかになる。
◆ちゃんみなが子育て動画を初公開
波乱万丈な妊娠・出産を経て、現在は1歳になった女児を全力で育てているちゃんみな。出産直後の写真に加え、深夜に起きた子どもに振り回される姿、手づくりの離乳食を食べさせようと芝居を打つ演技派ママの一面をとらえた動画も本邦初公開。また、国際結婚ならではの壁も相まって、保育園の入園申し込みでも苦労が山積み？「アーティストをしているから長い間、いわゆる人間生活がなかった！韓国語で書かれた旦那の書類を翻訳したり、住民票？マイナンバー？保険（笑）？そういった手続きを、自分でイチからやらなきゃいけなかったので大変だった」のだとか。そんな彼女の揺るぎなき子育て論も判明する。
◆辻希美＆杉浦太陽夫妻、第5子誕生後夫婦そろって初のスタジオ収録
家族ぐるみで付き合う2児のパパ・小池徹平と共に出産や夫婦円満について語り尽くす今回は、2025年の第5子出産後、辻希美（※「辻」の字は一点しんにょう）が初のスタジオ収録。当番組の夫婦そろっての出演は初めて。夫・杉浦太陽と肩を並べ、仲睦まじく登場する。さらに、彼らとは長年にわたって家族ぐるみの付き合いで「科捜研の女 ファイナル」（1月23日よる8：00〜）にも出演する２児のパパ・小池徹平も一緒に出演。出産や夫婦円満の秘訣について語り尽くす。
辻は何を隠そう、第5子の出産で家族総出の立会い出産＆完全な無痛分娩を初めて経験することに。そんな中、いろんな意味で涙が止まらない感動の出産裏話や、杉浦のファインプレー、無痛分娩の詳細、出産日の家族LINEの内容を包み隠さず公開。さらに、妊娠中＆出産直前の辻を勇気づけてくれてた某アーティストの存在も明らかになる。一方、「頼まれたことは忠実に」？小池の出産アイテムや出産秘話も公開する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】