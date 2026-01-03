昨年３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが、鮮やかなイエローカラーの着物姿を披露した。

中川アナは３日までにインスタグラムに「Ｈａｐｐｙ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ ２０２６」と書き出し、「フジテレビ『爆笑ヒットパレード』で素敵なお着物を着させていただきました」と、鮮やかな黄色の生地に豪華な花柄などがあしらわれた着物姿を披露。「あつこさんともご一緒できてしあわせ お着物姿可愛かった〜」と、元「ＢｉＳＨ」のハシヤスメ・アツコとの２ショットも披露した。続けて、「去年の今頃は、フリーになっていることも まさかこんなにおめでたい元日を迎えられているなんてことも想像していませんでした」と明かし、「そして改めていつも近くでサポートしてくださる大好きな皆さまや応援してくださる皆さまのおかげで今の自分があるなぁと感謝の気持ちでいっぱいになります！」と感謝の気持ちをつづった。「人生一度きりだからこそ、今年もいろんなことに挑戦していきたいっ」と抱負を述べ、最後に「最高の１年にしましょう ２０２６年もどうぞよろしくお願いします」と記し、最後に「＃ｋｉｍｏｎｏ ＃着物 ＃ハッピーイエロー ＃超おめでたい」とハッシュタグを添えた。

この投稿にファンからは「あけましておめでとうございます」「とってもとっても綺麗です」「お着物素敵ですね」「めんこい」「華やかですねー」「艶やか」「本年も安奈さんが一層のご活躍をされますことを心から祈っております」などの声が寄せられている。