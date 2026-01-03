長友佑都が鎌田大地、香川真司との合同トレを報告

FC東京の日本代表DF長友佑都が1月2日、自身のSNSを更新し、W杯イヤーに向けて決意を示した。

日本代表MF鎌田大地（クリスタルパレス）、MF香川真司（セレッソ大阪）と合同自主トレをしたことを報告。ファンは「伝説、期待しています」と反応している。

39歳の長友は、鎌田と香川の3人で砂浜トレーニングを実施した様子を写真付きで紹介。「あけましておめでとうございます。2025年砂浜で幕を閉じ、2026年砂浜で幕開けです。伝説を残すべく精進します。今年もよろしくお願いします」と2026年に向けて意気込んだ。

W杯イヤーとなる2026年の1発目の投稿に、SNSのファンも反応。「ワールドカップ制覇。これしかないです」「最高のチームワークですね」「行きましょう！暴れましょう！尖っていきましょう」「伝説残して〜」「東京の優勝、そしてワールドカップ優勝という伝説を叶えてください！！」「伝説、期待してます」と期待するコメントが並んだ。

6月に北中米で行われるW杯では、日本人では初となる5大会連続出場がかかる長友。どんな伝説を残してくれるのか、注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）