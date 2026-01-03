±Ñ½éÀèÈ¯¤Î22ºÐÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡×¡¡²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤â¡Ä¸½ÃÏ¤Ï´üÂÔ¡Ö²þÁ±¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¦¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÎMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥ë¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè25Àá¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï½é¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSAINTS MARCHING¡×¤Ï¾¾ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥È¡¦¥á¥ê¡¼¥º¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¹¶·â¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯12·î¾å½Ü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥È¥ó¥À¡¦¥¨¥Ã¥«¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ï5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤ò»Ü¤·¡¢¾¾ÌÚ¤òÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤·¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤Î¾¾ÌÚ¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð¾ì¡£Ãæ±û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥É¤Ë¤âÄ¥¤ë¤Ê¤ÉÁ°Àþ¤òÆ°¤²ó¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾33Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â·èÄêµ¡¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬À¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎºÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÌÚ¤ËµÚÂèÅÀ¤Î¡Ö6¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ö»þÀÞ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Á¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â½é¤ÎÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¡£¡Ö½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯²þÁ±¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4¤«·î¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àá¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÀï¤ËÂ³¤¡¢½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾¾ÌÚ¡£¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë