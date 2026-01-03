〈「5年以内にかなり高い確率で膵臓がんに」膵臓がんを“超早期宣告”されたスポーツライターの体験記「医師から教わった“0期発見”の考え」〉から続く

「週刊文春」で連載「野球の言葉学」を執筆し、今も取材現場に足を運ぶジャーナリストの鷲田康さん（68）。これまで精力的に執筆活動をしてきた元スポーツ紙記者が直面したのが、医師の菊山正隆先生（東京女子医大）からの「膵臓がん」に関する宣告でした。第1回に引き続き「0期治療」という考えを知るまでの体験記をお届けする。この記事の続編はこちら。

脂肪置換という聞きなれない異常

3年前の2022年だった。かかりつけ医の「あんこうメディカルクリニック」で定期的に行っている血液検査で、肝臓の値が少し悪くエコー検査をすることになった。そこで膵臓に嚢胞があることが分かり、同クリニックの安康晴博先生から「非常にマニアックに膵臓を調べてくれるところがあるので、そこに行ってください」と東京駅近くにあるAIC八重洲クリニックを紹介され、それから毎年1回、腹部のMRI検査をすることになった。

すると翌23年の検査で脂肪置換という聞きなれない異常が見つかり、翌24年の検査ではその異常が増大しているという指摘を受けたのである。



安康先生（写真は「あんこうメディカルクリニック」より）

「脂肪置換というのは必ずがんになります。それが明日なのか、10年後なのかは分からない。でも必ずがん化します。東京女子医大に膵臓がんの0期発見ということをやっている先生がいるので、そこを紹介しますからすぐに行ってください」

そうして安康先生から紹介されたのが菊山先生だったのである。

脂肪置換とは一体？

初受診から1ヶ月後の24年7月には超音波装置がついた内視鏡を入れて、胃の中から画像検査をする超音波内視鏡検査を受けた。その検査で膵臓がんそのものは確認されなかったが、膵内に嚢胞があり、膵臓そのものの組織の粗造さが目立つことが分かった。しかもMRI検査で脂肪置換の増大もあることから、高度の膵臓がん予備軍として、菊山先生からは冒頭の“宣告”を受けることとなったのである。

それではこの聞き慣れない脂肪置換とは一体、どんなものなのか？

「端的にいうと膵臓の萎縮です。がんというのは遺伝子の病気で、細胞の増殖を調節するKRAS遺伝子という遺伝子に変化が起こることで、正常な細胞がやがてがんになる細胞へと変異する。その変異が起こると膵臓の腺房細胞に萎縮が起こり、その萎縮して無くなった部分を脂肪組織が埋めていく。それが脂肪置換です」

菊山先生の説明だ。

「鷲田さんの場合は嚢胞が見つかり検査を受けて、脂肪置換が見つかった。嚢胞と脂肪置換とがどう関わっているかというと、嚢胞はKRAS遺伝子変異によって最初に起こる形の変化です。次の段階として萎縮が起こり脂肪置換ができる」

要は発がんに向けて一歩、進んだ状態になったということなのだ。

腺房細胞の萎縮を見つけることが、0期発見の第1歩

だから嚢胞の段階で定期的な精密検査を行い、腺房細胞の萎縮（脂肪置換）を見つけることが、0期発見の第1歩となる訳である。

ただひとことで膵臓嚢胞と言っても、様々な種類がある。その中で一般的にはほとんどの嚢胞はIPMN（膵管内乳頭粘液性腫瘍）と診断され、治療ガイドラインに沿って1年に1回、MRI検査を行って経過観察をすることになる。

ところが菊山先生によると、嚢胞が形成される膵管拡張でIPMNは少数派で、貯留嚢胞と言われるものが多数を占めるのだという。この貯留嚢胞とは主膵管とそこから枝分かれしていく分枝膵管が交わるところに線維ができて、分岐膵管の出口が塞がれて膨らみ嚢胞が形成されるものだ。そして腺房細胞が萎縮してがん化を起こしてく過程で、この貯留嚢胞が作られることが判っている。

今は発がんに関わる1番のトピックと言える問題

この貯留嚢胞があれば、嚢胞の大きさに関わらず膵臓がん発生の危険性がある。だから嚢胞が見つかり、IPMNと診断された場合でも、経過観察で嚢胞の大きさの変化をチェックしただけでは、がん化のリスクを見逃す危険があるということだ。膵臓の萎縮があるかどうか、脂肪置換が形成されているかを見極めていかなければ0期での発見はできない。そこを見逃すと、見つかった時にはすでに浸潤がんとして膵管から膵臓内にがん細胞が広がっていることがほとんどなのだという。

「腺房細胞の萎縮による脂肪置換ができているかどうかが問題で、脂肪置換というものの怖さを世の中に知らしめることが僕らの仕事だと思っています」

菊山先生はこう力説する。

「膵臓学会でも最初は『何を言っているんだ』という感じでしたけど、今は発がんに関わる1番のトピックと言える問題となっています。ただ、一般的な医療機関ではまだまだこのことはほとんど知られていない。それが現状なのです」

星野仙一さんもクラスメイトも…

高校時代、大学時代のクラスメイトの中にも、膵臓がんで若くして亡くなった友人がいた。駆け出し記者時代に散々怒られ、鍛えていただいた星野さんも、膵臓がんであっという間に亡くなってしまった。巨人の元投手で、原辰徳監督付き広報として公私にわたってお世話になった水沢薫さんも最後は肝硬変で亡くなったが、膵臓から転移した肝臓がんによるものだった。そうして身近で亡くなった人々は、みんな膵臓がんだと分かった時には、すでに手遅れな状態だったのである。

「私のところには紹介状もなく、それでも『嚢胞があるがきちんと検査を受けられないので』とやってくる患者さんもいます」

エコー検査を受けていなかったら…

菊山先生が語るように、まずは嚢胞が見つかったら継続して萎縮が起きていないか、脂肪置換ができていないかをきちんと検査することが、0期発見のスタートなのである。

思えばもし安康先生のエコー検査を受けずに、嚢胞ができていることに気づかなかったら……そこからすぐに定期的な精密検査を受ける事を勧められ、その精密検査で脂肪置換の存在が指摘されていなかったら……脂肪置換の危険性を認知して0期発見を目指す菊山先生を紹介されていなければ……。恐らく私自身も膵臓がんになるリスクの高さに気づかないまま、いまものほほんと暮らしていたのかもしれない。

0期の膵臓がんが見つかったら、どんな治療を行っていくのか

しかし幸運にも私は高度な膵臓がんの予備軍であることが分かり、0期発見への道を歩み出すことができた。そういう道があることを、世の中に広く知ってもらいたい。そのために僭越ながら自分の体験を紹介させてもらうことにしたのである。

それでは0期発見のために、いま現在、私がどんな検査を行い、もし0期の膵臓がんが見つかったら、どんな治療を行っていくのか。

後編ではそのことについて触れていく。（続）

（鷲田 康／週刊文春）