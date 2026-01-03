〈箱根駅伝で初めてケニア人留学生を起用→「激しい批判が寄せられた」…駅伝無名校だった山梨学院大学が、初めて総合優勝するまでの道のり〉から続く

毎年のように、箱根駅伝のエース区間「花の2区」の区間記録を更新するケニア人留学生。正月のテレビ画面越しに、彼らの活躍を見続けてきた私たちだが、彼らがケニアではどういう暮らしをしていて、どうやって日本に来て、そして卒業後に何をしているのかについては知らないことばかりだ。

ここでは、そんなケニア人留学生の謎を追ってアフリカの大地を訪ね歩いたノンフィクションライター・泉秀一氏の著書『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）より一部を抜粋。駅伝の名門校・山梨学院大学の元監督、上田誠仁氏が、箱根駅伝で初めてケニア人留学生を起用した経緯を紹介する。



ケニア人留学生の大学入学を聞いた日本人選手が猛反発…チームは瓦解寸前に

上田ら山梨学院のケニア視察の話は、第2章でも記した通りだ。ケニア大使館を通してオマシイレという名のコーチを紹介してもらい、彼のチームからオツオリとケネディ・イセナの2人を紹介されている。2人は1987年に付属高校に転入し、翌1988年に大学に入学した。上田は当時をこう回顧する。

「ケニア人留学生は、あくまでも起爆剤として考えていました。彼らの力に頼って勝とうというものではありません。練習熱心な強いランナーの存在によって、他の日本人選手の底上げをするという、核融合のようなことが起こらないかと思ってのことでした。そのため、重視するのはタイムよりも性格。紹介してくれたオマシイレコーチにも、そこを強く伝えました」

しかし、ケニア人留学生が大学に入学することが決まると、日本人選手たちは強く反応した。そもそも、オツオリらが大学に入学する前の1987年大会で、日本人だけで箱根駅伝の予選会を通過し、本戦に出場している。

日本人メンバーが、自分たちだけでもやれるという自信を持ち始めていたタイミングだった。彼らからすれば、ケニア人ランナーの受け入れは、自分たちが信頼されていないことの裏返しであるようにも思えたのだろう。

「あれは、ケニアの選手たちが入学すると伝えた時です。日本人選手たちから猛反発を喰らってね。『ええ！ なんでケニアの選手がうちの大学に来るんですか。監督は僕たちのことを信用できないんですか！』って。私が『ケニアの選手たちが来たら、面白くなるじゃないか』と伝えても、受け入れることができなかった。もちろん、彼らの気持ちもわかります」

混乱は一時的なものではなく、簡単には収まらなかった。上田の指示に対してあからさまに反発する態度をとる選手も出始め、練習もままならなかった。チームは瓦解寸前にまで陥ったという。

「それからまるっきりかみ合わなくなって、私が全員に一度、退部届を出させたんです。そんなに嫌なら、退部届を書いて持ってきなさいと。退部届を持参させて、一人ひとりと面談をしました。そして、やっぱり自分は走りたいという者は、新たな気持ちで一緒に取り組もうと。今では大学全体でケニア人ランナーも増えていますが、やっぱり最初ですから。それくらい大きなハレーションを生むほど衝撃的だったということです」

チームを初の総合優勝に導いたケニア人留学生の練習姿勢

それでもチームがまとまったのは、ケニア人の2人の練習姿勢が大きかった。とにかく真面目で、朝一番に起きてトレーニングをする。そうした態度が他の日本人選手にも波及し、チームは好循環に入っていった。ケニア人留学生が、走力だけではなく姿勢で影響を与えることは、まさに上田が目指した融合である。

そうしてチーム力全体が底上げされ、山梨学院は駅伝強化を始めてからわずか7年の1992年に初の総合優勝を果たすことになる。オツオリとイセナは最終学年の4年生でそれぞれ2区と3区を担い、区間2位（オツオリ）と区間賞（イセナ）の活躍を見せた。大学駅伝に本格参入してからわずか7年での総合優勝は、今ではほとんど考えられないほどの偉業である。

というのも、上田が頭を悩ませていたように、新興大学では力のある日本人選手を集めにくく、1人か2人のエースを育てることはできても、全10区間もある長距離レースにおいては、選手層の厚さが問われるからだ。強いランナーを10人集めなければ、箱根駅伝は勝てない。そして、新興大学がわずか数年でその戦力を整えることは、ほとんど現実的ではない。

山梨学院が優勝できたのは、まさにケニア人と日本人の融合にあった。ケニア人ランナーの力に引っ張り上げられ、入学時点では並の実力のランナーが力をつけて駅伝で健闘したのだ。実際、オツオリとイセナを除く8人の日本人選手全員が区間順位一桁で走り抜き、うち2人は区間賞を獲得している。

山梨学院には批判の声が殺到…監督を救ったオツオリとイセナの言葉

しかし、「ケニア人が走った」という事実は、見る者の視覚と感情を強烈に刺激した。優勝の裏側に「ケニア人選手だけではなく日本人選手の奮闘もあった」というもう1つの事実は、ほとんど無かったこととして扱われた。大会後、山梨学院には批判の声が殺到したという。

「祝福の声もたくさんいただきました。でも中には、『箱根駅伝でクロンボを使うな』というような、明らかな差別用語を使って批判してくる人もいました。外人ではなく『害人』と書いたりしてね。悔しかったし、悲しかったですね」

しかし、オツオリとイセナの言葉に救われた。

「その渦中に、彼らは僕にこう言ったんですね。『監督、自分たちは大丈夫です。オレンジをくれる近所の八百屋さんや、お風呂で一緒に背中を流したりするおじさんたちのような、いつも応援してくれる人たちが喜んでくれる。僕たちはそれだけで嬉しいんです。だから、上田監督が悲しんでいるとしたら、そっちの方が寂しい』って。本当にたくましかったですね」

日本で若手選手を育てるも夭逝…オツオリを偲び鎮魂モニュメントを建設

オツオリはその後、トヨタ自動車に所属するも、目立った成績を残せずに帰国。2003年に再来日し、新潟県の重川材木店に入社して大工として働きながら、陸上部の選手兼コーチとして若手選手を育てた。2006年には重川材木店をニューイヤー駅伝初出場に導いている。しかし同年、一時帰国中のケニアで交通事故に遭い、37歳の若さでこの世を去った。

甲府市郊外にある山梨学院の「川田『未来の森』運動公園」の陸上競技場には、オツオリを顕彰するメモリアルモニュメントが設置されている。石に嵌め込まれたプレートには以下の文章が刻まれている。

〈 ジョセフ M． オツオリ 〈ケニア共和国出身 1969年〜2006年〉 山梨学院大学陸上競技部 草創期の功労者。 在学中 留学生ランナーとして箱根駅伝をはじめ、全日本大学駅伝、出雲駅伝等 数多くの大会で活躍し、1992年の箱根駅伝において初優勝の原動力となる。 2006年 夏、母国で交通事故により逝去。 ここに、ありし日のオツオリ選手の勇姿を偲び、鎮魂のモニュメントを建設して、末永く陸上部の護り神とする。 2006年 秋〉

この文言からも、オツオリが単なる助っ人ランナーではなく、1人の仲間として、それも模範的な存在として扱われてきたことがわかる。しかし、山梨学院の初優勝後も、そうしたチーム内の事情は、世の中には伝わらなかった。ケニア人留学生とチームへの批判はやむばかりか、留学生受け入れの流れが高校に広がるにつれて、増幅していくのである。

