毎年のように、箱根駅伝のエース区間「花の2区」の区間記録を更新するケニア人留学生。正月のテレビ画面越しに、彼らの活躍を見続けてきた私たちだが、彼らがケニアではどういう暮らしをしていて、どうやって日本に来て、そして卒業後に何をしているのかについては知らないことばかりだ。

【衝撃画像】家がデカすぎる…“花の2区”を走った21歳ケニア人留学生が暮らす「大豪邸」を写真で見る

ここでは、そんなケニア人留学生の謎を追ってアフリカの大地を訪ね歩いたノンフィクションライター・泉秀一氏の著書『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）より一部を抜粋。駅伝の名門校・山梨学院大学の元監督、上田誠仁氏が、箱根駅伝で初めてケニア人留学生を起用した経緯を紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



山梨学院大学の元監督、上田誠仁氏 ©文藝春秋

◆◆◆

予選会では約4割が外国人ランナーを起用…その源流は

今では大学駅伝でもケニア人ランナーが走ることは珍しくなくなり、2025年の箱根駅伝では、出場した全20チームのうち6チームがケニア人ランナーを起用した。比率にすると3割だが、分母を予選会に出場する「本戦に出られるかどうか微妙なライン」の大学にまで広げるとさらに増える。

同大会の予選会では、出場43大学中15の大学、比率にして約4割が外国人ランナーを起用していた。かつては物珍しい存在だったケニア人ランナーも、今では箱根駅伝の風景として完全に溶け込んでいる。しかし、最初から今のように受け入れられていたわけではなかった。学内外から激しい批判が寄せられ、上田自身も深く悩むことになった。

その源流は、1989年に鮮烈なデビューを飾った1人のランナーだった。今から36年前にさかのぼる。

ジョセフ・オツオリ。ケニアから来日した山梨学院大学の留学生にして、初めて箱根駅伝を走った外国人ランナーである。オツオリは各大学のエースが集う2区でいきなり区間賞を獲得した。ここから現在につながる箱根駅伝とケニア人ランナーの物語が始まった。

しかし、この出来事の裏側には、日本人選手たちとケニア人留学生との間で揺れる上田の葛藤があった。

箱根駅伝の山登りで活躍…優勝に導いた上田に白羽の矢

今でこそ駅伝の名門校として知られる山梨学院大学だが、1920年に始まった箱根駅伝の伝統の中では後発組と言える存在で、初めて箱根駅伝に出場したのは1987年のことだった。

1970年代から大学と付属高校が一体となってスポーツ強化に取り組み、1977年には「スポーツセンター」を設立。レスリング部とスケート部を強化育成クラブに指定してスタートし、本格的にスポーツ振興に乗り出していた。

簡単に言えば、スポーツを通して大学の知名度を上げていこう、という戦略だ。そして1985年、理事長を務めていた古屋忠彦が箱根駅伝への挑戦を掲げ、陸上部も強化育成クラブに指定されて、本格強化が始まったのである。

監督に就任した上田は、順天堂大学で箱根駅伝の山登り5区を3度走り、うち2度の区間賞を獲得した名選手でもあった。順天堂大学の優勝に貢献した有名なランナーではあったが、当時はまだ26歳の青年である。地元の香川県で中学教員として働いており、指導者としての経験は浅かった。

それでも上田に白羽の矢が立ったのには、人脈が大きく作用していた。理事長の古屋が箱根駅伝への挑戦に際して相談したのが、長距離における高地合宿地として有名な長野県の車山高原でホテルを経営していた秋山勉。山梨学院の所在地である甲府市の出身で、この人物もまた東京農業大学で箱根駅伝を4年連続で走った元ランナーである。

いくら箱根駅伝への挑戦を望むといっても、本戦に出場するためには予選会を突破しなければならない。そのためには選手が必要で、さらに言えば、それを指導できる監督がいなければ始まらない。古屋は秋山の人脈に頼り、相談は順天堂大学の監督をしていた澤木啓祐にまで繋がった。

その澤木が推薦したのが、自身の教え子であり、箱根駅伝の山登りで活躍してチームを優勝に導いた上田だった。

「お前、行け！」「山梨って関東ですか？」唐突かつ、強引な打診

上田にとって、この話は青天の霹靂だったという。

「秋山さんから澤木先生のところへ話がいって、話が来たのが私でした。当時、香川県で中学校の教員をしている身で、まさか自分に監督の話が来るなんて思ってもいませんでした」

監督に就任する2年前の11月、上田は福島県の郡山で30キロのレースに出場していた。レースが終わり、テレビ中継の解説を担当していた澤木から上田は呼び止められた。

「話があるから、収録が終わるまでちょっと待っていろ」

その日のうちに香川に帰る予定だったが、恩師に待てと言われたら断るわけにはいかない。ビールを飲みに居酒屋に行くことになり、いつもの口調で「食え」と言われる。しばらくして、澤木からこう切り出された。

「山梨に山梨学院という大学がある」

「はあ、そうですか」

「その学校が、箱根駅伝に出るためにチームを作りたいと言っている」

「なるほど」

「お前、行け！」

唐突かつ、強引である。当然、上田は戸惑った。そもそも「山梨学院という大学」と言われたところで、聞いたことがない。

「山梨って関東ですか？」

そんな質問をしてしまうほど、未知の世界だった。地元の陸上関係者に相談すると、反応は冷ややかだった。

「お前の顔には『行く』と書いてあるじゃないか」父親の一言で決断

「ほとんどの知人から、『やめておけ』と言われました。箱根駅伝に新興大学が出られるわけがないと。当時は、早稲田や中央といった名門私学、順天堂、日本体育大といった体育系の強豪校が存在感を誇っていて、新たに無名校が割って入る余地があるとは思えませんでした」

上田は迷った。父子家庭で育ち、病気を患っている父親のことも気になった。長男として、地元を離れることへの躊躇もあった。それでも、父親の一言が決断を促した。

「返事をしなければいけない頃に、おやじが『お前、どうするんだ』と急に聞いてきたんです。『迷っている』と答えたら、『お前の顔には「行く」と書いてあるじゃないか』と。『俺のことを心配するよりも、やってみたらどうなんだ』と言われて決断できました」

厳しいながら当初の目標は達成…起爆剤を求め向かった先は

こうして上田は山梨学院大学の監督に就任するが、そこで待っていたのは想像以上に厳しい現実だった。ある程度は覚悟していたものの、関東の名門大学に比べて圧倒的に知名度が低く、日本人の有力選手をほとんど獲得できなかった。早稲田、中央といった名門私学には全国の有力高校生ランナーが集まるが、山梨の無名校に来る選手のレベルには限界があった。

それでも、当初の目標は達成した。4年以内に箱根駅伝出場が目標だったが、2年前倒しの1987年大会で、日本人メンバーで予選会突破を果たした。翌年も出場を果たすが、シード権が与えられる9位以内には食い込めなかった。

なんとかして箱根常連校を目指したい。本戦で上位に食い込み、いつか名門校と呼ばれるようになりたい。そのためには、どうすれば良いだろうか……。

そんな時、上田の頭に浮かんだのが、ちょうど注目され始めたイカンガーやワキウリなどの東アフリカ出身のランナーたちだった。特にエスビー食品に所属していたワキウリは、監督の中村清やエースの瀬古利彦とともに、秋山が経営する車山高原のホテルに合宿で滞在していた身近な存在だった。

もちろん実業団と教育機関である大学では事情が全く異なることはわかっている。学生として受け入れるには、4年間の学業を全うさせなければならない。それでも、箱根駅伝の常連校になるためには、起爆剤が必要だった。

上田は、可能性を探るためにケニアに渡った。

〈《箱根駅伝》「なんでケニアの選手が来るんですか」ケニア人ランナーの起用に日本人選手が猛反発→チーム崩壊寸前…それでも山梨学院大学が総合優勝できたワケ〉へ続く

（泉 秀一／文春新書）