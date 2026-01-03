『夫が寝たあとに』新春SP、ちゃんみな初出演 妊娠・出産・子育てを赤裸々告白へ 育児動画も初公開
テレビ朝日系『夫が寝たあとに 新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜』が3日、午後10時から放送される。
【番組カット】美スタイル！チューブトップ姿で登場したちゃんみな
3児のママであるMCの藤本美貴と横澤夏子、そしてゲストママたちが夫の前では普段話せない本音をむき出しにしながら、育児や家事、パパへの思いなどを発散する痛快＆爆笑トークを展開。「ママの本音」を夜な夜な語り合い、視聴者の心を鷲掴みにしてきた育児家事特化バラエティー番組。新年一発目の放送回には、昨年末は『NHK紅白歌合戦』にも初出場を果たすなど、人気爆発中のちゃんみなが初出演する。
自らがプロデューサーとなり、大人気グループ・HANAを見出したオーディション番組『No No Girls』（24〜25年）の最中には、妊娠・出産も経験。「『夫が寝たあとに』は一番おもしろい番組！毎回見ていて、妊娠中から勉強させてもらっていた」というちゃんみな。晴れてママの仲間入りを果たしたちゃんみなが今夜、世間が抱くカッコよすぎるイメージを片っ端から覆す。藤本と横澤も「こんなにリアルな子育てをしているとは思わなかった！」と仰天。人生初の妊娠・出産から子育てまで新米ママとしての意外な素顔を赤裸々にさらけ出す。
波乱万丈な妊娠・出産を経て、現在は１歳になった女児を全力で育てているちゃんみな。今回は、出産直後の写真に加え、深夜に起きた子どもに振り回される姿、手づくりの離乳食を食べさせようと芝居を打つ演技派ママの一面をとらえた動画も初公開する。
また、国際結婚ならではの壁も相まって、保育園の入園申し込みでも苦労が山積み（!?）。「アーティストをしているから長い間、いわゆる人間生活がなかった！ 韓国語で書かれた旦那の書類を翻訳したり、住民票？マイナンバー？保険（笑）？そういった手続きを、自分でイチからやらなきゃいけなかったので大変だった」のだとか。そんなちゃんみなの「揺るぎなき子育て論」も、今回は判明する。
