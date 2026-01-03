いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

年が明けても、スイッチが入らない

年末年始で気持ちを切り替えて、年明けから本気出す。

そう思っていたのに、年が明けてもスイッチが入らない。

やる気がないわけじゃない。

ただ、最初の一歩がどうしても重いのだ。

「どうせ続かないかもしれない」

「完璧なやり方を見つけてからやろう」

そう考えているうちに、時間だけが過ぎていく。

気づけば一週間、何も変わっていない。

「このままでは」と焦る気持ちはあるのに、体が動かない。

その小さな停滞の積み重ねが、いつの間にか一年を形づくっていく。

人は「今日できること」を未来の自分に託して安心する。

明日の自分なら、きっとやる気に満ちているはずだと信じているのだ。

だが、その理想の自分は永遠に現れない。

そして、「今年こそは」という言葉だけが、毎年更新されていく。

世界的ベストセラーの教え

この年始も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）はこう述べている。

先のばしタイプは、何かと理由をつけて物事を先のばしにし、結局手遅れになる。（中略）

先のばしタイプに効果的なのは、仕事を小さなタスクに分割し、小さな節目を達成するごとに自分にごほうびを与えることだ。

――『STOP OVERTHINKING』（P.110）より

先のばしとは、怠けではなく「うまくやれない自分」を避けようとする心の防御だ。

失敗を回避しようとするあまり、行動そのものを先送りしてしまう。

そして、挑戦しないことで安心を得る代わりに、前にも進めなくなる。

「明日から本気出す」ループを抜け出すテク

では、どうすれば「明日から本気出す」のループを抜け出せるのか。

大切なのは、「やる気が出てから始める」のではなく、「始めることでやる気をつくる」こと。

考えすぎて立ち止まるほど、不安は強くなるからだ。

脳は、やろうと思いながら放置していると、ストレスホルモンを出して落ち着かなくなる。

だからこそ、明日やるではなく今日5分だけやる。

たとえば、ジョギングを始めたいなら、靴を履いて玄関を出る。

読書を再開したいなら、1ページだけ開く。

行動を細かく分けることで、不安が減り、やる気がついてくる。

考える時間を与えず、動作で脳を行動モードに切り替えればいいのだ。

本書を読んで気づいたのは、動くことに、完璧なタイミングはないということ。

「明日から本気出す」をやめるには、明日という幻想を疑ってみればいい。

明日からではなく、いまから動いてみる。

その小さな一歩が、思考の迷路から抜け出す唯一の方法なのかもしれない。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）