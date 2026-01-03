【年始あるある】「明日から本気出す」で人生を台無しにする人の習慣・ワースト1
いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
年が明けても、スイッチが入らない
年末年始で気持ちを切り替えて、年明けから本気出す。
そう思っていたのに、年が明けてもスイッチが入らない。
やる気がないわけじゃない。
ただ、最初の一歩がどうしても重いのだ。
「どうせ続かないかもしれない」
「完璧なやり方を見つけてからやろう」
そう考えているうちに、時間だけが過ぎていく。
気づけば一週間、何も変わっていない。
「このままでは」と焦る気持ちはあるのに、体が動かない。
その小さな停滞の積み重ねが、いつの間にか一年を形づくっていく。
人は「今日できること」を未来の自分に託して安心する。
明日の自分なら、きっとやる気に満ちているはずだと信じているのだ。
だが、その理想の自分は永遠に現れない。
そして、「今年こそは」という言葉だけが、毎年更新されていく。
世界的ベストセラーの教え
この年始も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）はこう述べている。
先のばしタイプに効果的なのは、仕事を小さなタスクに分割し、小さな節目を達成するごとに自分にごほうびを与えることだ。
――『STOP OVERTHINKING』（P.110）より
先のばしとは、怠けではなく「うまくやれない自分」を避けようとする心の防御だ。
失敗を回避しようとするあまり、行動そのものを先送りしてしまう。
そして、挑戦しないことで安心を得る代わりに、前にも進めなくなる。
「明日から本気出す」ループを抜け出すテク
では、どうすれば「明日から本気出す」のループを抜け出せるのか。
大切なのは、「やる気が出てから始める」のではなく、「始めることでやる気をつくる」こと。
考えすぎて立ち止まるほど、不安は強くなるからだ。
脳は、やろうと思いながら放置していると、ストレスホルモンを出して落ち着かなくなる。
だからこそ、明日やるではなく今日5分だけやる。
たとえば、ジョギングを始めたいなら、靴を履いて玄関を出る。
読書を再開したいなら、1ページだけ開く。
行動を細かく分けることで、不安が減り、やる気がついてくる。
考える時間を与えず、動作で脳を行動モードに切り替えればいいのだ。
本書を読んで気づいたのは、動くことに、完璧なタイミングはないということ。
「明日から本気出す」をやめるには、明日という幻想を疑ってみればいい。
明日からではなく、いまから動いてみる。
その小さな一歩が、思考の迷路から抜け出す唯一の方法なのかもしれない。
（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）