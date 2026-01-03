ミランが2026年白星スタート！　レオン弾でカリアリ撃破…フュルクルクは早速デビュー

　セリエA第18節が2日に行われ、カリアリとミランが対戦した。

　首位インテルと勝ち点差「1」の2位で2026年初戦を迎えたミランは、前半何度かピンチを招いたものの、カリアリの決定力不足にも助けられて無失点で折り返す。

　試合の均衡が破れたのは50分、ミランが先制する。ユスフ・フォファナのスルーパスに抜け出したアドリアン・ラビオが、右サイドの深い位置からグラウンダークロスを供給。ペナルティエリア左で収めたラファエル・レオンが落ち着いてゴールへ流し込んだ。

　69分からはレオンに代わり、2日に正式加入したばかりのニクラス・フュルクルクが途中出場。フュルクルクのお膳立てからクリスティアン・プリシッチに決定機が訪れたが、追加点は奪えず、試合は1−0のまま終了した。

　ミランは2連勝でリーグ戦16試合無敗となり、暫定首位に浮上。ミランは次節、8日にジェノアとホームで対戦する。

【スコア】
カリアリ　0−1　ミラン

【得点者】　
0−1　50分　ラファエル・レオン（ミラン）


