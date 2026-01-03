【現地発】守護神経験を糧に、再びマウンドの主役へ　佐々木朗希の“これから”

先発復帰が見込まれる2026年シーズンに佐々木はひとつステップを登れるか(C)Getty Images

ドジャースが2連覇を達成するには、ポストシーズン序盤で迎えた鬼門突破が必要不可欠だった。強敵フィリーズとの地区シリーズ。ドジャースのチームスタッフとして選手を支える裏方の1人は「ここで勝てれば、連覇できる流れになる」と気を引き締めていた。シーズン中の対戦成績でも分が悪かった宿敵との戦い。リリーフ陣の不安を抱えていたチームを救ったのは、クローザーに抜てきされた佐々木朗希だった。

突破へ王手で迎えた第4戦、8回から守護神として登板し、3イニングをパーフェクト投球。2三振を奪った。守護神としては超異例となる2度の回またぎ。25年リーグ本塁打王のカイル・シュワバーら強力打線を圧倒し、サヨナラ勝ちの流れを呼んだ。

試合後、佐々木は穏やかな口調で言った。

「シーズンで何もできなかった分、少しでもチームに貢献したいという気持ちと、あのまま終わるよりはポストシーズンでいろいろ経験してっていう思いがあったので。今は少しずつですけど、そういった感覚はあるので良かった」

メジャー1年目で開幕ローテーション投手として期待されながら、序盤は苦しんだ。5月3日のブレーブス戦でメジャー初勝利を挙げたが、その10日後に右肩痛で故障者リスト（IL）入りとなった。当初は原因について、「これって確証はないので、これから根気よく向き合っていかないといけない状態」と不透明だった。リハビリが後退する時期もあり、表情は晴れなかった。メディアから復帰時期を問われたロバーツ監督の見解は二転三転。9月上旬頃は、マイナー戦で登板している佐々木の投球内容を翌日になっても確認していないこともあった。

日本時代に記録した最速は165キロ。だが、右肩のリハビリからマイナー戦で登板を重ねても、なかなか球速が上がらなかった。95 マイル （約153キロ）前後で、持ち味を発揮できない状態。悩み、苦しむ中で、高校時代の映像を見返し、フォーム修正を行った。9月10日、メジャー挑戦後では最速の100.6 マイル （約162キロ）をマーク。リリーフ起用にロバーツ監督は否定的だったが、ここから一気に風向きが変わった。