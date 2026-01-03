豊臣秀吉が織田信長の美濃侵攻の拠点として一夜にして築いたとされる「墨俣一夜城」。その際、秀吉の弟・秀長も重要な役割を担った（写真：HIRO493728／イメージマート）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』がいよいよ1月4日からスタートする。主人公は仲野太賀演じる豊臣秀長で、天下人となる豊臣秀吉（演：池松壮亮）の弟である。秀吉の右腕として、秀長はどのように兄を支えたのだろうか。本作の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏に聞いた。（JBpress編集部）

秀吉の素顔に迫れそうな『豊臣兄弟！』

前作のNHK大河ドラマ『べらぼう』では、これまでほとんど取り上げられなかった江戸時代中期を舞台とし、しかも主役が出版人の蔦屋重三郎であるという驚きがあった。

1月4日から始まる今年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』にも「そうきたか」と、うならされた。時代こそお馴染みの戦国時代だが、天下人の豊臣秀吉ではなく、その弟・秀長を主役にするというのだ。

秀吉については、1965（昭和40）年に放送された第3作の『太閤記』や、1996（平成8）年の第35作『秀吉』と、大河ドラマでは二度も主役になっている。『太閤記』では緒形拳が、『秀吉』では竹中直人が秀吉を演じて話題になった。

そして緒形拳は『黄金の日日』（1978年・第16作）で、竹中直人は『軍師官兵衛』（2014年・第53作）で、ともに二度目の秀吉を演じている。

そのほか『春日局』（1989年・第27作）や『功名が辻』（2006年・第45作）、『麒麟がくる』（2020年・第59作）など、秀吉が出てくる大河は数知れずあるが、弟の秀長をメインに据えたのはもちろん初めて。これまでとはまた違うかたちで、秀吉の素顔に迫れそうだ。

『豊臣兄弟！』をより楽しめるように、放送に先立ってドラマの前半における見どころを紹介したい。

序盤で早くも発揮される「秀長の交渉力」

ドラマの前半でキーパーソンとなるのが、尾張の織田信長だ。秀吉が信長と出会ったことで運命を大きく変えたことはよく知られているが、弟の秀長にとってもそうだった。

秀吉や秀長の母「なか」は、百姓だった木下弥右衛門と結婚。弥右衛門が亡くなると、織田信秀の同朋衆である筑阿弥と再婚したとされる。だが、弥右衛門と筑阿弥の出自ははっきりしておらず、2人は同一人物だという説まである。

秀吉と秀長の実父については判然としないが、仮に別人だとしても、秀吉が立身出世をした後の文献に父の記述は出てこないため、2人とも早くに亡くなっていたようだ。

弟の秀長が母のなか、姉のとも、妹の朝日を支えるべく農作業に打ち込む中、兄の秀吉はふらふらと放浪生活を送っていた。秀長からすれば、兄の秀吉に対して「自分とは生き方が違う」と感じていたことだろう。

ところが、秀吉が17歳で信長に仕えたことで、数年後に秀長も信長のもとで働くことになり、武士へと転身。以後は、信長のもとで秀吉が出世するにしたがい、秀長の役割が増えていき、次々と難しいミッションが課せられることになる。

『豊臣兄弟！』で、おそらく最初の大きなミッションとなるのが、墨俣（すのまた）城の築城だろう。

1566（永禄9）年、信長は美濃を攻略するために、敵地の墨俣に城を築くことを家臣たちに命じた。すると、秀吉がその難しいミッションを率先して引き受け、たった一夜で城を築いてしまったという逸話がある。

秀吉は、美濃を支配する斎藤方の武士に妨害されないように、斎藤方の攻撃から防御するチームと、築城に専念するチームに分け、効率的な作業ルールを定めたらしいが、それだけではない。尾張と美濃の国境を流れる木曽川沿いに勢力を持つ国衆「川並衆」の協力を取りつけたことも、成功の要因となった。

このときに、川並衆を率いる蜂須賀正勝（はちすか まさかつ、通称：小六）を説得したのが、弟の秀長だったという。

ただし、これらの逸話が紹介された『武功夜話（ぶこうやわ）』は誤りが多い史料なので、フィクションだとする向きも強く、墨俣城の実在さえも疑問視されている。とはいえ、たとえ創作だとしても、秀吉や秀長が後世でどう評価されていたかを知る一端にはなるだろう。

ドラマでは、蜂須賀正勝を高橋努が演じている。蜂須賀正勝からすれば、敵地で身をさらして城を築くリスクを考えれば、簡単には引き受けられない。それだけに、秀長がどうやって正勝の心を動かしたかに、ドラマでは注目してほしい。

秀長の巧みな交渉力は、後に有力な戦国大名相手にも発揮されることになる。

浅井長政の裏切りで追い詰められた豊臣兄弟

続いて、秀長に課せられたであろうミッションが、「金ヶ崎の退き口」と呼ばれる撤退プロジェクトである。

勢いに乗る信長は京に上洛して室町幕府の後見人の地位を確立すると、1570（永禄13）年には大軍を率いて、朝倉義景率いる朝倉家に侵攻。秀吉は敦賀で手筒山城を落とすと、続いて金ヶ崎城に向かった。城主の朝倉景恒を相手に開城を促し、見事に成功している。

ところが、近江の浅井長政が裏切ったために、織田軍は退路を断たれて、状況は一変。織田軍が窮地に陥る中、信長を京都まで退却させるために、最後尾で戦いながら逃げる「殿（しんがり）」を誰かが務めなければならなくなった。

危険な任務に周囲が尻込みする中で、志願して引き受けたのが秀吉だったという。秀吉からすれば、織田軍のピンチこそ、自分の存在感を示す最大のチャンスだと考えたのだろう。秀吉は最後尾で朝倉勢の攻撃をしのぎながら、無事に織田軍を退却させた。

当然、秀吉チームにいた秀長も「金ヶ崎の退き口」で奮迅したに違いない。兄をどうサポートしたのか、秀長の見せ場となりそうだ。

浅井長政は中島歩が、長政の妻で信長の妹・お市の方を宮粼あおいが演じている。信長からすれば、妹を嫁がせていたために、すっかり油断していたことになるが、長政はなぜ信長を裏切り朝倉についたのか。

その理由は定かではなく、浅井家と朝倉家が父の代から同盟関係にあったことが原因だとする声もあれば、信長との同盟が対等なものから主従関係へと変化しつつあったため、長政側が不満を持ったという説もある。これまでもドラマによって解釈が異なる「浅井の裏切り」だけに、『豊臣兄弟！』ではどう展開するのか気になるところだ。

秀長にとっても長政の裏切りは予想外だったのか、それとも予見して兄・秀吉に相談したものの、一蹴されたのか。もしくは、秀吉は長政が裏切る可能性を知りながらも、あえて防止策をとらずに、自分の見せ場を作ったのか……。ドラマでの描かれ方に注目したい。

前作の『べらぼう』が大胆なストーリー展開を見せただけに、いろいろと想像が膨らんでしまうが、思えば、秀長も前半生は史料が少なく不明な点が多い。脚色の余地はいろいろとありそうで、物語運びが今から楽しみである。

豊臣兄弟が何かと衝突した「織田家の重臣」

放送からどのくらいのタイミングで、信長が「本能寺の変」で倒れるのかは分からないが、その前後で大きく展開が変わることは間違いない。

前半においては、前述した「墨俣城の築城」にしろ「金ヶ崎の退き口」にしろ、信長のむちゃ振りを秀吉が引き受けて、秀長が「兄者、勘弁してくれ！」と困惑しながらも奮闘せざるを得なくなる──。そんな光景が目に浮かぶが、信長の死後は「いかにして秀吉が事実上、織田家を乗っ取って天下人になったか」というプロセスに、秀長がどう絡んだかに注目したい。

信長を死に追いやった裏切り者の明智光秀をいち早く討ち、ここぞとばかりに台頭する秀吉。その前に立ちはだかるのが、信長の重臣・柴田勝家である。

勝家は、長政亡きあと未亡人となっていた信長の妹・お市の方を嫁に迎えている。『柴田勝家公始末記』によれば、このとき勝家は62歳で、お市の方は37歳だったという。

長政とお市の方との間に生まれた3人の娘のことも、勝家は大切にしたと言われている。この3人の娘が「茶々・初・江」の浅井三姉妹で、井上和演じる茶々は、のちに秀吉の側室となり、豊臣家で大きな役割を果たすことになる。

信長亡きあとのイニシアチブをとった秀吉は、柴田勝家と激突。「賤ヶ岳の戦い」において秀吉が勝利したことはよく知られているが、勝家が戦をしかけてきた時、秀吉は不在だった。織田信孝を討つために、美濃の大垣城へと向かっていたのだ。

秀吉軍が駆けつけてくるまで、柴田勢の攻撃をしのいだのが、弟の秀長である。近江と越前の国境付近に築いた砦において、秀長がどんな戦をしたのか。見どころの一つだが、実は以前にも、豊臣兄弟と勝家の間には因縁があった。

賤ヶ岳の戦いからさかのぼること約6年、1577（天正5）年のことだ。加賀国・手取川周辺で、上杉謙信軍と、柴田勝家率いる織田軍が激突した。

「手取川合戦」と呼ばれるこの戦において、秀吉が「正面衝突は避けるべきだ」と意見を述べたところ、勝家は「怖くなったのか？」と挑発。腹を立てた秀吉は秀長に相談のうえ、兵を引き上げたという。

突然の“職場放棄”に信長が激怒したことは言うまでもない。『信長公記』では「秀吉は進退に窮した」とまで記されている。もっとも、上杉方の史料では秀吉の善戦が伝えられているなど、手取川合戦は実態がまだよく分かっていない。

いずれにしても、秀吉と勝家で激突するのは、両者ともに複雑な気持ちだったことだろう。ドラマの前半では、織田家の重臣同士で戦う葛藤も描かれるのだろうか。

＊ ＊ ＊

（筆者より）JBpressでは『どうする家康』『光る君へ』『べらぼう』と3年にわたって、大河ドラマの解説記事を毎放送ごとに書いてきました。

今回の『豊臣兄弟！』でも「真山知幸の大河ドラマ解剖」の連載を続けていきます。より大河ドラマを楽しめるように、多角的な切り口で解説を行いますので、ぜひ著者フォローしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

では、『豊臣兄弟』の放送を楽しみましょう。

筆者：真山 知幸