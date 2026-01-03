ご祝儀相場で”一匹5万円”…”豊漁・大ぶり”と話題になった今年のサンマが「不漁の域を出ない」と専門家に酷評されるワケ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

早すぎた「初サンマ」

不漁が続くサンマだが、2025年は少々趣が違っていた。何しろ初物が北海道で水揚げされたのが、24年より1ヵ月以上も早い7月10日。主力の棒受け網漁船の出漁前、小型船が漁獲した175キロの貴重な「初サンマ」が釧路港にお目見えした。

秋の味覚・サンマだけに「走り」とはいえども、7月前半は早すぎる。しかし、同漁港関係者らを驚かせたのは、早すぎる初物ではなく、その大きさであった。

近年のサンマは、大きくても1匹100グラムそこそこ。それが150〜170グラムほどの特大が多く揚がったのだ。早速、翌日の7月11日の早朝には、初物の一部が東京・豊洲市場へ送られ、仲卸業者へお披露目された。

仲卸は「こんなサイズ（170グラム型）は何年ぶりかな」と、大型の初物を見ながら満足げな様子。1キロ当たり30万円、1匹換算では5万円というご祝儀相場が付いた。買い取った仲卸は「大きいし、鮮度も抜群。塩焼きよりも刺身がいいね」と話し、都内の鮮魚専門店などへ卸していた。

「サンマは不漁の域を出ていない」

初物から1ヵ月が経過した8月10日には、サンマ漁の主力船、棒受け網の大型漁船（199トン）が出漁し、本格的なシーズンが到来した。初物同様、大型魚がたくさん含まれ、北海道の花咲港（根室市）を中心に、8月下旬には1日1000トン超え、9月上旬には千葉県の銚子港まで水揚げがあり、1日2000トン以上の「新サンマ」で各漁港、賑わいをみせた。

前半の活発なサンマ漁獲により8〜9月の水揚げ量は合計約2万8500トンで、前年同期比2.4倍増（漁業情報サービスセンター調べ）となった。

近年ない大型、大量漁獲のサンマ情報が飛び交い、「今年は豊漁・大ぶり」といった旬の味覚の話題が広がったものの、専門家の見方は違っていた。それは「サンマは今でも不漁の域を出ていない」（国立研究法人水産研究・教育機構）という見解だ。

水産庁の委託を受け、サンマの資源調査を行う同機構が2025年7月下旬に発表した「サンマ長期漁海況予報」によると、来遊量は「昨年並みの低水準」と予想した。広い太平洋で、日本漁船の漁獲対象となり得る東経180度以西のサンマの推定分布量は、約110万トン、2024年の約92万トンより多いが、漁獲が大幅に増えるレベルではない、と結論付けた。

漁獲量が急増したワケ

魚体は24年よりも大ぶりになると見込んだが、資源量が大きく上向いている状況ではないことから、「豊漁ではない」という。

ではなぜ、前半の漁獲が前年よりも急増したのか。

同機構によると、「北海道東沖では、引き続き温かい海水に覆われると思っていたが、多少水温が下がっているためなのか、（昨年まで見られなかった）岸寄りに漁場ができた」と説明する。

サンマの群れは、決して一団ではないため、一部が道東の沿岸付近を来遊し、効率的な操業につながったのだ。2024年まで漁場はほとんど道東の遥か東の公海。出港から帰港するまで1週間近くかかることもあったが、25年漁期の前半は、近い海域にサンマが来遊し、活発な水揚げにつながった。

専門家「不漁は継続する可能性が高い」

ただ、10月に入ってサンマ漁は、水揚げの減少に加え、「小ぶりになってきた」といった声が北海道や岩手、宮城の漁港関係者から聞かれるようになってきた。同機構が指摘する「不漁の域は出ていない」という見方が、当たっていたようだ。

サンマの資源量が同じでも、どこを来遊するかによって漁獲量は大きく変わる。したがって、2025年前半の漁獲は、決して豊漁の前兆ではないのだ。大ぶりなサンマが1匹100円で特売された十数年前の豊漁には、しばらく時間がかかりそうだ。

いずれにせよ資源研究レベルでは、ここ数年でサンマ漁獲量が増えているものの、豊漁へ向けた資源回復への予兆というわけではなく、不漁は継続する可能性が高いというわけだ。

サンマの不漁要因について同機構では、地球温暖化に伴う海水温の上昇に加え、サンマの餌となるプランクトンの発生が少ないことや、黒潮の蛇行といった複雑な海洋環境の変化によるものといった見方を示している。

サンマ資源をとりまく様々な要素

さらに、もう一点、マイワシが近海で豊漁となっていることについても、「餌を競合するため、サンマがマイワシを避けるように回遊している傾向はある」と見ており、豊富なマイワシもサンマの不漁に拍車を掛けていると指摘する研究者もいる。

ただし、「サンマ資源を増やすには、もっとマイワシを獲るべき」という話にはなりにくい。魚と魚の捕食を含めた関係は、そのメカニズムが解明されているわけではないため、特定の資源を増やすための必要条件に挙げられることはほとんどない。

これに加え、外国漁船による春から初夏の「早獲り」について、漁業関係者の間からは、サンマ資源に悪影響を与えているとみる向きが多い。

かつて太平洋のサンマ漁は、日本の独擅場で他国の漁獲実績はごくわずかだったが、1990年以降はロシアに加えて台湾や中国もサンマ漁に参入し、2000年以降は外国漁船の台頭がより顕著になっている。

