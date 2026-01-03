江川卓、知られざるアメリカ留学記（後編）

1978年3月、ドラフト１位指名を受けたクラウンの入団を拒否し、アメリカへと野球留学に旅立った江川卓は、７月からアラスカでのサマーキャンプに参加することになった。

全米の優秀なプレーヤーを選抜して、４チームで構成されるサマーリーグのレベルは高い。のちにメジャーに進むプレーヤーたちが参加するだけに、スピード＆チャージの本場のベースボールが繰り広げられた。



アメリカ留学時代の江川卓（写真左） photo by Sankei Visual





【ドジャースから非公式のオファー】

江川はグレイシャー・パイロッツのローテーションに入り、４勝３敗の成績を挙げた。そして非公式ながら、ある人を介してロサンゼルス・ドジャースから誘いを受けた。

当時はまだ、日本人選手がメジャーリーグに挑戦するという発想自体がなかった。1964年から２年間、村上雅則がサンフランシスコ・ジャイアンツで活躍したが、それ以降、誰ひとりとしてメジャーを目指す日本人選手はおらず、挑戦すらしていなかった。いわばメジャーリーグは、"未知の領域"だった。

1978年には元巨人の小川邦和がマリナーズのキャンプに参加したものの、すぐにリリースされ、その後はセミプロとしてプレーしている。そもそも小川自身も、本格的にメジャーを目指すつもりではなく、「英語と本場の野球を勉強するため」の渡米だったという。それほどまでに、当時の日本とアメリカの野球の世界には、とてつもない距離があったのだ。

江川はアメリカ留学中に受けたある雑誌インタビューで、「スカウトがちょこちょこ声をかけてくるので、『ちょっと待ってくれ』と言ってあるんだけど」と、やや困惑した様子で語っている。興味を示した球団は、ドジャースを筆頭にエンジェルス、タイガース、フィリーズなど複数に及んだとされ、そのなかでもドジャースが江川に非公式の打診を行なったという。

これは江川自身がYouTube内でも話していることでもあり、決して自分のことをひけらかさない江川が言う以上、確かだろう。

