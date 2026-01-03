恋人でも結婚でもない。40代おひとりさま女子が選んだ人生のパートナーは「友達」

今、あなたはどのような生活を送っているだろうか。

1人暮らしの人もいれば、家族や恋人と同居している人もいるだろう。1人で気ままな日々を楽しみつつ、時にはさみしさを覚える瞬間があったり、誰かとにぎやかな時間の中で、「少し1人になりたい」と思ったりしているのではないだろうか。

隣の芝生は、いつだって青いものだ。

厚生労働省が発表した2024（令和6）年度の国民生活基礎調査のデータによると、夫婦のみやこどもなど誰かと同居をしている世帯数は3583万1000世帯、65.4％、単独世帯数は1899万5000世帯、全体の34.6％。さらに過去40年近くの間で単身で暮らす人たちの数は年々増え続けていることもわかる。

日本と同様に単身世帯が増える韓国

韓国エッセイ『増補新版 女ふたり、暮らしています。』（キム・ハナ、ファン・ソヌ著／CEメディアハウス）によると、お隣の韓国でも、日本同様に単身世帯数が増えていることが綴られている。

“韓国の単身世帯率は35％を超える（統計庁の人口住宅総調査によると、2023年の単身世帯数は782万9000で、全世帯数の35.5％にあたる）――”（『増補新版 女ふたり、暮らしています。』より一部抜粋）

数字を見てもわかるとおり、日本とほぼ同じ状況だ。同書は、単身生活を続けてきた韓国人女性ふたりが2016年12月から同居を始めた、猫と暮らす等身大の生活を、それぞれの視点で綴ったエッセイだ。

家族でも恋人でもない誰かと暮らすとは、一体どんな日常が広がるのだろう。家族だからこその甘えや言い争いもなく、恋人とのような嫉妬も起こらないだろう。気を遣いすぎず、でも頼り切ることもない友人関係の中で、一緒にご飯を食べたり、夜が明けるまで語らいあったり…。

適度な距離感を保ちながらの日々は、お泊まり会や、修学旅行の延長のようなスペシャルな楽しさなのだろうかと想像してしまう。同書には、実際にそんな2人暮らしをしている彼女たちの日常が綴られている。

結婚が解決策ではない

まずは著者である彼女たちを紹介したい。ひとり目は、1976年生まれのエッセイスト、キム・ハナさん。19歳で故郷を離れソウルで暮らし、これまでひとり暮らしに加えて友人とのシェア生活も経験してきた。長年、足拭きマットから洗濯物の干し方、本の並べ方まで自分の思いどおりにやることが性に合っていると思っていたという。しかし、そんな生活が十年以上も続いたころ、自分の気持ちに変化があったと同書で綴っている。

“いつだったか、釜山の実家に帰った時のことだった。朝早くから両親が朝食の準備を始め、何かをぐつぐつ煮たり、がちゃがちゃと食器を並べる音に私は自然と目を覚ました。ご飯とチゲのにおいがした。その音とにおいに包まれて横たわっていると心がとても温かくなり、なぜか涙が出そうになった――”（『増補新版 女ふたり、暮らしています。』より一部抜粋）

誰かがいる暮らしの温もりを感じたキムさん。しかし、だからといって結婚を選択する気持ちにはならなかったようだ。

“結婚は解決策ではないように思えた。ただ、ひとりでいることのつらさを避けるために結婚制度と夫の家族と家父長制の中に飛び込むのは、苦労の渦に突っ込むような愚かな行為だった。私をすっかり愚か者にしてくれる魅力的な男性が現れたなら別だけど。でも、それも私が望んでいることではなかった。”（『増補新版 女ふたり、暮らしています。』より一部抜粋）

そこで出した結論が、“同居者”を探すこと。

“私とよく似た事情の友達と出会い、一緒に暮らすことになった。同じ釜山の出身で、長い間ひとり暮らしをしていて、そろそろひとりでもなく結婚でもない生活を考えはじめていて、私と同様、猫を2匹飼っていた。”（『増補新版 女ふたり、暮らしています。』より一部抜粋）

その「友達」というのが、もう一人の著者、ファン・ソヌさんだ。1977年生まれで、長くファッションエディターとして働き、多忙な日々を送りながらも猫2匹と気ままに暮らしていた。

料理を作ることが好きな彼女は、自炊も厭わない。ひとりで堂々と焼肉屋にも行けるし、ひとり旅も楽しむ。「ひとり力」はどんどんレベルアップしていたようだ。しかし、キムさん同様に、意識の変化が訪れた。ひとり、2泊3日でサーフィンを習いに行った時のことだった。

もう十分だ

海の中で揺蕩いながら波を待つこと、そして波に乗れた瞬間の高揚感など、最高に楽しい体験をしたファンさん。その日の夕食は、せっかく海のある土地に来ているのだからと、新鮮な海鮮料理を楽しもうと店を探す。しかし予約をしようにも、一人前のコースを出す店はほぼ皆無。ようやく見つけた店へ車を走らせ食事は楽しんだが、宿へ戻り「もう十分だ」と感じたとエッセイで語っている。

“ひとりで車を運転していって、おいしく食事をした後、ゲストハウスに戻った。運転を代わってくれる人がいないから、お酒はあきらめた。全てが予定どおりで、着々とスピーディーに進み、新しい経験がぎっしり詰まった2泊3日だった。驚きの瞬間も、挫折の瞬間も、いつものようにひとりだった。そしてもう十分だという気がした。私は、ひとりだからという理由でできないことがあるのが嫌で何でもひとりでやってきたし、かなりうまくやってきたけれど、世の中には大勢でやった方が楽しいこともあるということを自然と受け入れられるようになっていた。”（『増補新版 女ふたり、暮らしています。』より一部抜粋）

以来、彼女は「ひとり力」を発揮しながらも、そこに固執することなく、仲間と一緒に何かをする計画を立てるようになったことが綴られている。

“今でも私は、ひとりで食べるご飯をおいしいと思うし、ひとり旅の気軽さが好きだ。その一方で、こう思うようになった。ひとりですることは全て記憶になるけれど、一緒にやれば思い出になると。感動も不平不満も、心の中で呟けるだけ呟いた後には口に出して確認したくなるものなのだ”（『増補新版 女ふたり、暮らしています。』より一部抜粋）

ちょうどそのころ、キムさんも「ひとりでも結婚でもない暮らし」を考えていた。長い間「知り合い程度」だった2人は、故郷や趣味などの共通点が多いことに気づき、少しずつ距離を縮めていく。

そして​​理想のマンションを見つけたキムさん。最初は迷っていたソヌさんもやがて心を決め、同居生活が始まった。

人生のパートナーは「友達」

同書では、友達関係のちょうどいい距離感で楽しむ日常が綴られてゆく。

お酒好きな2人。パジャマ姿で料理上手なファンさんの手料理を肴に語らい合う日々。気の合う友達が当たり前のようにいるキッチンがあるせいで、“行きつけのバー”がなくなったことや、お酒を飲む回数が増えて困ったと痛快な文体で記している。

また酔いがまわると、必ずお互いの好きな音楽を順に流し合うのが暗黙のルールに。年齢が近いこともあり、「本当は好きだったけど恥ずかしいから言えなかった」ミーハーな曲で盛り上がる。そして、老後は海沿いでお気に入りの曲が流し続けられるバーを経営しようという夢を語りあう…。今にも彼女たちの笑い声が聞こえてきそうだ。

しかし、楽しい日々ばかりが続くわけではない。同書では飼い猫との永遠の別れや、マンションで起きたトラブル、そして韓国の法律がもたらす現実の課題などにも触れている。国は違えど、40代おひとりさま女子が抱える葛藤や悩みは、私たち日本で暮らす女性にも共感できることが多い。

基本的には楽しそうな日々を送る2人だが、同居を始めた当初はとにかく言い争いが多かったことも書かれている。ファンさんは同書の中で「世の中には2種類の人間がいる」と話す。

“キム・ハナにとって皿洗いは生活の中に訪れる瞑想の時間で、私にとっては料理がいちばん面白い遊びだ。お気に入りのボディ・ソープを見つけたキム・ハナが、絶賛しながら同じものを何本も使い続けて純情を捧げている時、私は名前も覚えられない世界各国のさまざまな香りのボディ・ソープを5種類以上並べて毎日違うもので体を洗っている。私たちふたりは、こんな些細な違いを軽く20個は挙げることができるが、それだけで紙面を埋めてしまうと、「世の中には二種類の人間がいる」で文章を始めるのと同じぐらい怠けることになる――」”（『増補新版 女ふたり、暮らしています。』より一部抜粋）

育ってきた環境や趣味に共通項が多い2人だが、性格は真逆に近いのだから、衝突は当然のことだろう。むしろ、正反対の彼女たちが10年以上も同居生活を続けていることに驚く。しかし、キムさんは書籍の冒頭でこう言い切っている。

“満足度は最高レベルだ”、と。

どうしたら性格が正反対でも同居を解消することなく、楽しい日々を送ることができるのだろう。それが理解できたら、私たちも同居人（恋人や夫、こども）とのコミュニケーションにズレが生じた際、軌道修正をすることができるのではないだろうか。いや、たとえ単身生活を送っていたとしても、潤滑な人間関係を送るための足がかりが見つかるかもしれない。

そのヒントが見え隠れするのがファンさんの綴った「けんかの技術」というエピソード。

仕事が忙しく、不在がち。洋服やCD、本などあらゆる荷物が多いのに、捨てられない。“片付けられない女”代表のような彼女は、ミニマリストできれい好きなキムさんの逆鱗に触れることが多い。

後編ではそんな彼女が気づいたことを綴った「けんかの技術とは」を全文紹介する。

