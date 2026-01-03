飛田和緒さん考案「新からみ餅」。人気だけどあまりがちな「パンのお供」が大活躍！

「食べ方がいつも同じで飽きる」

お正月に欠かせないおせちとお餅ですが、昨今はおもちの人気が高まっています。

「お正月に食べる物」のアンケート調査では（2024年2月カジナビが実施）、おせちを「食べる」と答えた人57%に対し、「食べない」が43％。

準備に時間がかかり、買うにもコストがかかるせいでしょうか。

一方のお餅はというと、4人に1人が「年中食べている」と回答。「正月3が日だけ」と答えた6％を大きく上回ったのです（2025年10月にNadiaが実施）。

ボリュームがあって、簡単に食べられ、どんな味にもなるお餅。一方で、味の主張のない餅ならではのお悩みも。

中でも最も多かったのが「食べ方がいつも同じで飽きてしまう」という声でした。続いて「カロリーや糖質が気になる」「おいしい焼き方がわからない」「余ってしまって使い切れない」など。食材としてのポテンシャルは感じつつも、活かしきれていない現状がうかがえます。

そんな「マンネリ問題」を解決しようと、1月1日よりお届けしている、飛田和緒さんの餅レシピ。著書の『お餅の便利帖』（東京書籍刊）から毎日ひとつ、ご紹介します。

1日「おかかじょうゆの磯辺巻き」、2日「梅干しの磯辺巻き」に続き、3日目となる今回は、パンのお供に登場する、子どもたちが大好きなあのスプレッド。

きなことごまの間のような、こくもあって、まろやかで、なんともくせになる味わいです。

甘味なし、あり、どちらもいける

ピーナッツバター餅

角餅2個を半分に切り、熱湯で5分ほどゆで、やわらかくなったら引き上げて汁気をきり、ピーナッツバター大さじ2をからめる。

パリッと香ばしく焼いたお餅はいいものですが、ゆでた餅にはまた違う、つきたてのような食感が戻ってきます。熱い餅とからめれば、熱でピーナッツバターもほどよく溶け、いい具合にからみます。

粒の残る、クランチタイプがお好みという飛田さん、「甘じょっぱいピーナツクリームにサクサクの食感がアクセントになって、やわらかなお餅との相性は抜群です。よくからませて召し上がれ」。

定番の磯辺焼きにちょっとだけ手を加えたら！料理家・飛田和緒さんのさらに美味しい「餅の食べ方」