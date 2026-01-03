「試験でなく内申点で合否が決まる」神奈川県の私立高校入試で起きている「異常事態」が引き起こす「3つの問題」

首都圏に住む子持ち家庭が必ず触れるテーマがある。

「中学受験って考えてる？」

中学受験が異様とも言える盛り上がりを見せる一方で、高校受験については、職場でもメディアでも語られる機会が驚くほど少ない。中学受験は学力試験の一発勝負だが、高校受験は都道府県ごとにルールがまるで違うことがその一因と考えられる。

首都圏で特殊な状況にあるのが神奈川県だ。私立高校の入試では内申点と出願書類だけで合否が決まる「書類選考」が主流になっている。「書類選考」とは内申点が基準を満たしていれば、「事前相談」で合格が確約される神奈川県独自の入試制度のこと。学力試験はなく、書類と志望理由などの作文さえ提出すれば、学校に足を運ばなくても合否が判定される。

なぜこのような制度が広がったのか。そして、受験生や学校にどんな影響を及ぼしているのか。関係者への取材から、神奈川県の高校入試の実態に迫っていこう。

前編記事『「受験当日は名前を書けば合格」…神奈川県の私立高校入試でまかりとおる「事前相談」という「奇妙な制度」』より続く。

なぜ「内申書中心主義」が広がったのか

学力試験ではなく内申点で合否が決まる。塾は過去問の解き方ではなくノートの書き方を教える。他県から見れば異様に映るこの仕組みは、なぜ神奈川県で定着したのか。

背景には「15の春を泣かせるな」というスローガンのもと、高校受験で不合格者を出さない入試制度を志向してきた歴史があるという。

神奈川県の教育制度に詳しい元公立校教師はこう語る。

「『15の春を泣かせるな』というのは、1960年代から全国的に広がったスローガンです。高校受験では必ずどこかの高校に合格できるようにしようというもので、神奈川県における『事前相談』による合格確約もその流れの中で広がっていきました」

内申点が重視されてきた背景には、教育現場側の事情もある。

「教員たちの間には、1日の試験の結果だけではなく、中長期の成長記録である内申書を受験に活かしてほしいという考えが根強い。特に公立中学校が荒れていた時代には、内申点が悪いと受験で不利になるということを盾に生徒指導がしやすくなる面もありました」（元公立校教師）

いまのような入試が維持されているのは、こうした学校側のメリットと私立高校側のメリットが合致した結果だそうだ。

内申点は客観的な指標ではない

ただし、内申書を入試の選考基準に使うことには、根本的な問題がある。

現在の公立中学校の成績は「絶対評価」で付けられており、学校や教師によって基準が異なる。同じオール4でも、厳しくつける中学校と甘くつける中学校では、生徒の実際の学力はまるで違う。保護者からすれば「隣の中学の子と同じ成績なのに、うちの子だけ不合格」という事態が起こりうる。

さらに内申点は、定期テストの点数だけでなく、授業態度や提出物の評価も含まれる。学力とは別の要素で成績が左右されるため、客観的な指標とは言いがたい。

前出の元公立校教師もこう語る。

「かつては『ア・テスト（アチーブメントテスト）』という県統一の学力試験があり、学校間の評価のばらつきを補正していました。しかし、学校が試験対策の場になるという批判を受けて1997年に廃止。その代わりに、現在は塾が内申点対策を行っています」

形骸化した入試の先に

入試を前に「合格」を得られる神奈川県の私立高校入試。いびつな制度には大きく3つの問題があると、大手塾担当者は語る。

「1つ目は生徒の学力の問題です。塾の指導どおりに学校でいい子を演じて内申点を稼げば、合格は手に入るので受験勉強に本気で取り組む動機がなくなる。その結果、基礎学力が身についていないまま高校に入学する生徒が少なくありません」

内申点対策に中学時代を費やした生徒が、大学入試の一般選抜を突破できるのだろうか。実際に一部の学校では、入学者の学力不足・学力格差に頭を抱えているという。

「2つ目は学校間の競争が働かないことです。中学受験では各校が独自の入試問題を作成し、設備や教育内容で競い合っています。しかし神奈川県の多くの私立高校は、内申点の基準を示すだけで生徒を集めている。書類選考のため、入試問題すら作らない学校も少なくありません。健全な競争が生まれず、教育の質も上がらなくなる可能性があります」

影響を受けるのは、当事者だけではない。このような受験制度に支えられた学校には、今後多額の税金が投じられることになるのだ。

「3つ目は私立高校の授業料無償化です。私立高校には今後、多額の税金が投じられることになります。その際に”事前相談で合格確約” ”倍率1.0倍”という入試のあり方は、納税者に対して説明がつくのでしょうか」

税金で支えられる私立高校

折しも私立高校の授業料無償化が実現に向かっている。自民・公明・維新の3党合意により、2025年度から所得制限が撤廃され、2026年度からは私立高校への支援も拡充される見通しだ。

私立高校には今後、生徒一人あたり年間数十万円規模の公費が投入されることになる。税金で支えられる以上、入試には公平性と透明性が求められるはずだ。

高校受験のルールは都道府県ごとに異なる。あなたの住む地域では、どのような入試が行われているだろうか。「中学受験をするか、しないか」を考える前に、まずその実態を知っておいたほうが良いかもしれない。

筆者連載をもっと読む：『5浪、10浪しても「医学部」を諦められない…ストレスでパチンコや夜の店に逃げる多浪生を待ち受ける「厳しい現実」』

【こちらも読む】5浪、10浪しても「医学部」を諦められない…ストレスでパチンコや夜の店に逃げる多浪生を待ち受ける「厳しい現実」