【じつは「飲む意味が無い」薬15選】なかには「依存性が高く危険」なものも…低価値医療の恐るべき実態

クスリや検査には何かしらの意味があるはず―そんな患者の切なる期待が、通用しないこともある。「低価値医療」は、至る所に潜んでいる。

価値ゼロどころか「マイナス」な抗生物質

年間で最大3000億円以上―筑波大学や米カリフォルニア大学ロサンゼルス校などのチームは'25年11月、日本国内で52種類の「低価値医療」に使われている医療費をこう試算した。

低価値医療とは文字通り、患者にとってほとんどメリットがない医療のこと。中でもまったく効果が見込めないものは、「無価値医療」と呼ばれる。群星沖縄臨床研修センター長で、総合診療医の徳田安春氏が解説する。

「土台にあるのは費用対効果の考え方。すなわち『クスリや検査の効果÷かかった医療費』を計算して、同一価格あたりの医療の価値を割り出すのが基本です。もしそのクスリや検査にほとんど効果がなければ、価値は小さくなりますし、効果がゼロならば価値もゼロ、つまり無価値になるわけです。

逆に効果があったとしても、それ以上に費用がかかりすぎる場合は、結果として価値は下がってしまう。そういったクスリや検査も低価値医療に分類できるでしょう」

あなたが普段から飲んでいるクスリや受けている検査の中にも、実は低価値や無価値のものが含まれているかもしれない。現役医師への取材や最先端の医学論文をもとにして、身の回りにある低価値医療・無価値医療を明らかにしていこう。

まず、無価値なクスリの代表例といえるのが、風邪で処方される抗菌薬（抗生物質）だ。ながたクリニック院長の永田理希氏が指摘する。

「抗菌薬は細菌の増殖を抑えるクスリで、ウイルスが引き起こす風邪などには効きません。それどころか、抗菌薬が効かなくなる『薬剤耐性菌』を増殖させることになります。また、採血（CRP）だけで細菌感染かどうかを判断することもできません。これらは昭和の慣習的医療であり、無価値どころかマイナス医療でしかありません」

インフルエンザ治療にクスリはいらない？

流行感染症が急増する冬になると、低価値な医療も顕著になる。永田氏が続ける。

「インフルエンザになると高価なイナビルやゾフルーザが処方されることがありますが、健康な人であれば必要ありません。症状を24時間ほど短くする程度で、翌日解熱するような特効薬ではないのです。

加えて迅速検査は、高熱が出てから24時間経っても感度が6割しかありません。つまり4割の人は、インフルエンザであっても検査結果は陰性になる。

『陰性だったので、明日もう一度検査しましょうか』などと言う医師もいますが、知識があれば、特徴的なのどの所見でも予測できます。これだけ流行っていて、家族や職場にインフルエンザ患者がいるならば、再検査のために再び受診する必要はなく、臨床的インフルエンザと診断できます」

熱が出たときに、ロキソニンをはじめ解熱鎮痛剤のNSAIDsを飲んでいる人も多い。解熱剤としての価値は賛否両論だが、痛み止めとして長期的に飲んでいると、かえってリスクが大きくなる。日本大学病院診療准教授の池田迅氏が話す。

「患者さんが痛みを訴えると、とりあえずNSAIDsを処方する医師は後を絶ちません。ところが飲み続けていると、血圧が上がってしまうことが知られています。そのうえ胃潰瘍のリスクも高まりますし、腎臓の負担が増して腎機能に障害が出かねない。漫然と飲むことで、価値が下がってしまうのです」

誤処方が止まらない腰痛の痛み止め

同じく痛み止めとして、ときに腰痛で悩む患者に処方されているのがリリカだ。しかし愛知医科大学特任教授の宮田靖志氏は、「そもそも腰の痛みを止めるためのクスリではない」と指摘する。

「たしかに神経性の痛みを和らげる効果はあるものの、本来リリカはしびれなどの症状に効くクスリで、飲むべきなのは神経痛の患者さんです。もし腰痛がひどくて我慢できないならば、リリカではなく症状に適したクスリを処方すべきでしょう。

実は今日の外来でも、リリカを飲み続けているという患者さんが来ましたが、手足がしびれるのかと思いきや、『ぎっくり腰になって以来ずっと飲んでいる』と話していました。最初に処方した医師の意図が理解できません」

認知症のクスリとして知られるアリセプトも、使い方を誤って価値を減じているケースが多い。

「『認知症が治るクスリ』だと誤解している患者さんがいますが、実際には認知症の進行を抑えるクスリです。しかも重度の場合はほとんど効果がありませんが、効かないのに投与され続ける例が散見されますね」（前出の池田氏）

60歳を過ぎると、約3割が悩まされる不眠。つい睡眠薬の力を借りたくなるが、ハルシオンやサイレースなどベンゾジアゼピン系睡眠薬に頼るのは考えものだ。

「ベンゾジアゼピン系のクスリは依存性が高く、飲み慣れると手放せなくなってしまいます。中には問題なく眠れるようになってからも、飲み続けている患者さんもいる。ムダどころか、夜間にふらついたり転倒したりするリスクが高まり、かえって危険です」（池田氏）

後編記事『【ムダな医療ランキングワースト10】実は意味がない「低価値医療」が蔓延している驚愕の実態』へ続く。

「週刊現代」2026年1月5日号より

【ムダな医療ランキングワースト10】実は意味がない「低価値医療」が蔓延している驚愕の実態