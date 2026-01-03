「紹介状は？」創価学会のお膝元「信濃町」を歩いてみたら…声をかけてきた「警備員」の正体

声をかけてきた警備員

「なにかお困りごとでもありますか？ 会員の方ですか？ 入場券はお持ちですか？ 紹介状は？」

12月某日、東京都新宿区・信濃町。いわずとしれた創価学会総本部が居を構える「本拠地」である。信者らしき人々に続いて、総本部の「広宣流布大誓堂」に記者が入場しようとしたところ、警備担当者が声をかけてきた。がっちりとした体格で、齢は30代くらいであろうか。礼儀正しく表情は終始にこやかながら、眼差しは鋭い。彼らは「牙城会」、すなわち学会施設を警備する創価学会男子部の精鋭たちだ。紹介状を持っていないと伝えると、

「それでは、申し訳ないですが中に入ることはできません」と、にべもなかった。

書店で出会った“池田先生”に救われた人々

JR中央・総武線、信濃町駅の改札を出て北側に歩みだすと、創価学会員が多く行き交う町が広がっている。まず目に飛び込んでくるのは、三色旗の看板を掲げる書店だ。2階では仏壇仏具を販売している。入店してみると、一般書籍や雑誌も販売されているが、やはり創価学会の書籍、池田大作名誉会長の著書が多く並ぶ。ふと横目にみやると、杖をつく高齢女性に、二人組の女性が声をかけている。

「もう、私がどん底だった時に、池田先生のこの本に出会って、擦り切れるほど何度も読み返して、それで救われたの。先生の言葉の力で私は地獄から救われた。私だけではないですよ」。

高齢女性が会計を済ませると、二人は「じゃ、私たちは勉強会があるからここでね。また連絡しますからね」と言って去っていった。

書店の先の土産物屋にも入店してみた。文房具をはじめとした三色のグッズはもちろん、パッケージに「大勝利の月」「歓喜の舞」と書かれたお菓子の箱がならんでいた。

「週刊現代」2026年1月5日号より

