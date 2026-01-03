「FGO」はなんの略？大人気のスマホRPGシリーズのこと！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「FGO」はなんの略語？
「FGO」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、歴史上の人物や神話のキャラクターが登場するスマホ向けRPGのこと！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Fate/Grand Order（フェイト/グランドオーダー）」を略した言葉でした！
FGOとは、TYPE-MOONが原作を手掛ける人気スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order（フェイト/グランドオーダー）』のこと。
歴史改変によって滅亡の危機に瀕した人類史を救うため、過去の英雄（サーヴァント）を召喚して、聖杯探索（グランドオーダー）と呼ばれる旅に出るストーリーですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『「Fate/Grand Order」公式サイト』
ライター Ray WEB編集部