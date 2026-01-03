「FGO」はなんの略？大人気のスマホRPGシリーズのこと！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「FGO」はなんの略語？

「FGO」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、歴史上の人物や神話のキャラクターが登場するスマホ向けRPGのこと！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「Fate/Grand Order（フェイト/グランドオーダー）」を略した言葉でした！

FGOとは、TYPE-MOONが原作を手掛ける人気スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order（フェイト/グランドオーダー）』のこと。

歴史改変によって滅亡の危機に瀕した人類史を救うため、過去の英雄（サーヴァント）を召喚して、聖杯探索（グランドオーダー）と呼ばれる旅に出るストーリーですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『「Fate/Grand Order」公式サイト』

ライター Ray WEB編集部