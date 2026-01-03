日本の敗戦後、中国でインフレが深刻化した「厳しい現実」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

臨機ノ措置アリ度：中国本土

日系銀行の中で、中国内に最も多くの支店・出張所（37ヵ店）を抱えていたのは鮮銀だった。これらは北京総務部が統括していた。しかし接収や閉鎖の状況が分からない上に通信や交通も不安定で、統一した対応の取りようはなかった。

そこで北京総務部は、まず各支店に行員・家族の生活に必要な食料・燃料などの確保を依頼した。次いで8月23日には、「貴店並貴管下各出張所店舗閉鎖職員引揚等ハ一切貴地軍官（引用者註：日本軍ではなく連合国軍）並貴職判断ニヨリ専行決定ノ上臨機ノ措置アリ度」（前掲書）との方針を伝えた。一般に銀行の組織文化は中央集権的だが、非常事態を前にそうも言っていられない。

中国での銀行接収は10月頃から始まった。それまでは各銀行では日本向け送金（送金小切手の作成）や預金引き出しなどの営業を続けていた。国府軍による銀行接収は概ね穏やかで、鮮銀も鄭州支店や青島支店などでは、接収後もしばらく営業を続けていた。街中での掠奪が横行していた天津では、接収に来た国民政府の中央銀行行員が、強盗に遭わないよう日本人行員が住む舎宅前に「中央銀行宿舎」の立て札を立ててくれたりもした。

変わったところでは、太原支店（北京の南西400キロ）支配人の花田正人が、支店閉鎖後に設立された新興商業銀行の経理（部長職）に就任した。他の行員が帰国する中、花田は太原に残るつもりだったが、中国側の日本人引き揚げ命令により止むなく帰国している。

戦後の中国ではインフレが深刻で、正金銀行では中国人行員が大幅昇給を要求してストを起こした。鮮銀でも北京総務部はインフレを勘案して、解雇となる中国人行員には規定額10倍の退職金を支払うことに決めた。それでも8月15日の夜に中国人行員が支配人・安藤直明を励ましに来た鮮銀青島支店では、その中国人行員たちも含めて団体交渉で退職金増額を求めている。

この間、朝鮮の米軍政庁は鮮銀在華支店の朝鮮人行員を、早期に朝鮮に帰国させるよう要請してきた。スミス総裁の下で始まった新体制の朝鮮銀行では、日本人行員がいなくなり中央銀行業務に支障をきたしたからだ。それに応える形で、1946年2月頃から鮮銀の朝鮮人行員は米軍が用意した船で帰国している。彼らは後年、韓国の大手民間銀行や政府系金融機関の経営幹部となる。

