◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３年ぶりの総合優勝を目指し、往路はまさかの７位に沈んだ駒大は７区に前回３区６位の谷中晴（２年）、８区に同５区４位の山川拓馬（４年）、１０区に同７区区間新の佐藤圭汰（４年）を投入。同６区２位の伊藤蒼唯（４年）、今季の出雲駅伝でデビューした９区の菅谷希弥（２年）は変更なしで、巻き返しへ向けた勢いある布陣が組まれた。

優勝候補の一角とされていた駒大だが、前日の往路は順当にいかなかった。１区の小山翔也（３年）が区間５位、当日変更で抜てきされた桑田駿介（２年）が区間８位と熱い走りを見せ、同じく当日変更の帰山侑大（４年）が区間２位の激走で２位に浮上した。しかし４区、ハイペースで入った村上響（３年）が後半にペースダウン。区間１９位の７位でリレー。５区の安原海晴（３年）も粘ったが順位を上げることはできなかった。往路優勝した青学大とは４分５２秒差となった。

藤田敦史監督は「ブレーキする区間があったら勝てないですよ。この差はなかなか厳しい」と冷静に振り返った。ただ、主力選手の故障で、元々復路で起用予定だった村上や安原を急きょ往路に使った経緯もあり「プレッシャーがあった中で、よくタスキをつないでくれた」と話した。

主将の山川拓馬（４年）は１２月にぎっくり腰を発症し、前回３区４位の谷中晴（２年）にも故障があったが、現在は「状態としては問題ない」と主力全員を投入。「何があるかわからない。過去に３分以上の差をひっくり返した例もあります。タイム差は厳しい状況ですが、諦めずに行きたい」と総合優勝へ、前だけを見て突き進む。

箱根駅伝の選手登録は各チームが例年１２月１０日に１６人を登録。同２９日に１〜１０区と補欠６人の区間登録を行う。往路（１月２日）、復路（同３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。第９８回大会から当日変更枠は４人以内から６人以内に拡大。ただ、１日で変更できる選手は４人以内。また、外国人留学生は登録２人以内、出場１人以内。

◇駒大

６区 伊藤蒼唯（４年）

７区 谷中晴（２年）【植阪嶺児（３年）】

８区 山川拓馬（４年）【坂口雄哉（２年）】

９区 菅谷希弥（２年）

１０区 佐藤圭汰（４年）【新谷倖生（３年）】