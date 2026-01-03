現役創価学会員が激白した公明党「連立離脱」に対するホンネ…「私たちが公明党を支持するのは当たり前のこと」

自民党との連立政権を解消した公明党

「公明党が自民党から離れたことは、とてもよかったと思います。両党は性質のまったく違う政党ですし、公明党が離れた途端に、この国は他国との争いに向かってすでに走り出しています。自民党政権は、世の中に混乱と争いを引き起こしているのです。

公明党は平和を実践する党です。そんな政党が他にありますか？ 私たち会員が公明党を支持することは当たり前のことだと思いますし、他の人（非創価学会員）たちも公明党が自民党と別れたことで日中関係が悪化していくのを見て、学会の存在意義を改めて認めているはずです」

こう話すのは関東在住の60代女性、現役の創価学会員である。彼女は当初、週刊誌記者に対して不信感を露にしながらも、取材にこう話した。

'25年10月10日、創価学会を支持母体とする公明党が自民党との連立政権を解消した。周知のとおり、自民党は日本維新の会と連立を組むことで高市早苗政権が発足した。

一連の事態について、政局的な観点から取材・分析した記事は数多あれど、日本社会の今後にとってどのような意味を持つのかまで論じた記事は、あまりない。本誌は現役の創価学会員や公明党・自民党の元幹部などへの多角的な取材を通して、その意味を考えてみたい。

学会が自民に耐えられなかった理由

まずは連立解消に至った経緯について、公明党元代表の神崎武法氏が述懐する。

「要するに、'24年の衆議院選挙、'25年の都議会選挙、参議院選挙でいずれも与党が敗北を喫したことが原因です。この結果、自民党の裏金問題に対する国民の大変な怒りが続いていることが明らかになったわけです。であるならば、与党として裏金問題を徹底的に解明し、さらに企業・団体献金の規制を強化するなど、国民の信に応える改革をしなければならないというのが、公明党の基本的なスタンスです。

それに対して、自民党は政治とカネの問題は解決済みだというスタンスで、すぐに改革に取り組もうとはしなかった。それで斉藤（鉄夫）代表が連立解消の決断をされたんだろうと思います」

公明党の現在の執行部が連立離脱を決めたー公明党関係者はこう口を揃えるが、話はそう単純ではない。公明党は創価学会あっての政党であり、学会の意向が最優先されるという。『公明党』（中公新書）の著書もある東洋大学名誉教授の薬師寺克行氏が言う。

「政治に関わるあらゆることについて、創価学会が意思決定をしていて、公明党がその指示に従っているという構図は、'64年の結党以来、いっさい変わっていません。小さな政策合意などは公明党が意思決定をする場面もあるでしょうが、基本的には創価学会の意向が背後にあります。

創価学会・公明党にとって大事なテーマは、おカネに汚れていないクリーンな政党であること。それなのに直近の2度の国政選挙では、公明党は複数の自民党の裏金議員を推薦しました。そうなると、学会員は政治とカネの問題で汚れた議員のために選挙運動をやらないといけない。それが耐えられなかったのです」

「選挙活動とは宗教活動である」

創価学会にとって、選挙活動とは宗教活動である-と薬師寺氏は言う。

「学会員は信心の一環として素晴らしい人を国会に送ろうとしています。これが、自分が創価学会の教えを信じて頑張っている証なんですよ。それなのに、なぜ何の反省もしない自民党を、組織を挙げて応援しないといけないのかという反発を抑えられなくなった。

さらに、彼らの選挙運動は自腹ですが、学会員の人たちはそこまで裕福な人ばかりではありません。そのため、この2回の国政選挙で学会の末端会員から反発が出たのです」

一糸乱れぬ「日本一の集票マシーン」。そんなイメージが創価学会・公明党にはある。その実態を関西在住の40代男性の創価学会員が語る。彼は親の代からの学会員だ。

「私自身も親と活動をめぐって喧嘩をしたこともありますし、メンバー（学会員）のなかには嫌な人間もいました。ただ、学会が悪の組織かといえば、絶対にそんなことはありません。戦後の混乱期を経て、多くの人の支えとなり、トータルで公称800万世帯を救ってきたことは事実です。実際、それくらい信者がいなければ、これだけの選挙活動は展開できませんからね。

もちろん、メンバーは公明党候補を応援して、投票はするのですが、公明党の活動を十分に理解して支持しているわけではありません。たとえば、創価学会は平和主義を掲げているのに、なぜ公明党は安倍晋三政権時代の安保法制に賛成したのか、と指摘されることもあります。しかし、一般のメンバーはそこまで厳密には考えていません。

公明党であれば、平和に反することはやらないだろうという、ふわっとした認識があるだけです。平和主義のロジックに照らして、政策の是非を判断するようなことはしていない。だから、公明党が推薦を出しているという理由だけで、保守的な自民党候補でも応援してきたのです」

