人気になってきている「樹木葬」、じつはいろんな種類があった…！

井上治代『おひとりさま時代の死に方』

日本における樹木葬には、どのような形態があるのだろうか（図表7）。

まず、樹木葬のある地域の特徴から。雑木林などに遺骨を埋葬するため墓地として許可を得た「里山型」や、里山などがほとんどない都会では、既存の墓地に樹木葬エリアをつくる「都市型」がある。樹木葬の許可の取り方によって、すでにある霊園の中に樹木葬エリアをつくる場合は「エリア型」といい、樹木葬だけで墓地の許可を得ている場合は「単独型」という。

また、樹木葬墓地の土の下でどのように遺骨が埋められているかによって、3つに分けられる。

一つは、個別墓（個別区画の使用権を持ち、シンボルツリーも一区画に一つある形式。住宅でいう一戸建て住宅）、二つ目は、集合墓（個別区画の使用権を持つが、区画が隣接して一つのエリアをつくり、エリアでは一つまたはいくつかのシンボルツリーを共有する形式。住宅でいう集合住宅）、三つ目は合葬墓（一つの墓に不特定多数の人が一緒に入る形式）である。

さらに、遺骨を埋めた場所が「永続使用」か「期限付使用」かの違いがある。いま樹木葬で多い形態は、「個別墓」や「集合墓」の契約条件に「期限付使用」となっているものである。最初は個別に骨壺のまま埋葬され、10〜30年の使用期限があって、期限がくると、その場所から遺骨を取り出して、別の場所に不特定多数の人々と合葬されるという形態である。

