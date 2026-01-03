新年早々「存立危機事態」の高市政権…中国激怒の核保有発言が飛び出した知られざる舞台裏

「核保有発言」が行われた背景とは

‘25年10月に発足した高市早苗政権は、衆参両院で与党の保有議席数が過半数を割る「少数与党」として始動しながらも、先の臨時国会では’25年度補正予算を無事成立させ、高い内閣支持率を維持している。

一方、11月の衆院予算委員会では首相から台湾有事について「存立危機事態になり得る」との発言が飛び出し、日中関係悪化の火種となった。12月には首相官邸幹部が記者団のオフレコ取材の場で「日本は核兵器を保有すべきだ」と発言し、国内外に波紋を広げた。

いずれの発言も、保守層から高い支持を得ている政権の支持率を下げる要因にはならなかったが、周到に事前に準備されたものとはいえず、不用意な印象は否めない。「存立危機事態」発言後に米国側の提案で高市氏とトランプ大統領の電話会談がセットされるなど、対応が後手に回っている側面もあり、こうした不用意な発言は今後、政権の体力を削ることにもなりかねない。

複数の官邸関係者によると、「日本は核兵器を保有すべきだ」と発言したのは尾上定正・首相補佐官だという。尾上氏は航空自衛隊出身で、北部航空方面隊司令官、補給本部長などを歴任し、'17年に退官した。高市氏と同じ奈良県出身で、これまでは国会議員が就任してきた国家安全保障と核軍縮・不拡散問題担当の補佐官に高市政権で抜擢された。

官邸では、幹部らが記者からの質問にオフレコで答える非公式な取材機会「オフレコ懇談（オフ懇）」が行われており、「核保有」発言も尾上氏のオフ懇で出たものだという。オフ懇の参加者によると、尾上氏が官邸で記者とオフ懇を行ったのは補佐官就任以降初めてで、担当記者らと親睦を深める趣旨だったそうだ。

「余計なことをしてくれるな」

オフ懇によっては事前に「完オフ」（一切の発言内容が引用不可）指定されるものもあるが、尾上氏のオフ懇は通常のオフ（発言者は匿名で引用可）で行われ、その中で同氏は「核保有」に言及した。尾上氏の発言はあくまで「個人の見解」だったが、記者サイドは通常のオフだったこともあり、報じるべき「問題発言」と受け止めた。

尾上氏サイドも事後に「問題発言」をしたことを認識したとみられ、オフ懇終了後に発言内容を完オフ指定した。官邸側のこの対応は「まずいことを言って後から完オフにするのは筋が違う」（大手紙政治部記者）と反発を招き、結局、朝日新聞が初報を打った。

核兵器をめぐる議論は、日本が唯一の被爆国であるという歴史的背景もあって、タブー視されてきた。それだけに、政府内には「議論すらできない状況はおかしい」との声もあり、今回の尾上氏の発言を議論の契機にすべきとの見方も聞かれる。

とはいえ、後から完オフ指定したことからもうかがえるように、尾上氏が議論を惹起しようとして計画的に発言したとは思えない。ある政府関係者は「完全に不用意な発言だ。それは予算委員会での『存立危機事態』発言も同じだ」と指摘する。

中国は高市氏の国会答弁以降、自国民に対する日本への渡航自粛要請や日本産水産物の輸入停止にとどまらず、自衛隊機に中国軍機がレーダー照射するなど、報復をエスカレーションさせている。

ある日中関係筋は「中国は今や絶大な権力を手にしている習近平国家主席への忖度で動いている。こういう状況になった以上、中国側は習氏への忖度から過激な行動に出やすい。そこまで想定した発言だったのだろうか」とこぼす。

また、高市氏とトランプ氏の電話会談に関しても「トランプ氏の最優先事項は米中関係であり、あの電話会談は日本に対して『余計なことをしてくれるな』というメッセージだろう。国会で野党の挑発に乗ってしまったとはいえ、やはり言う必要はなかった」と指摘する。

高市政権のタカ派的なスタンスは現状、高い内閣支持率を維持する方向で働いているが、不用意な発言は政権の足元をすくいかねず、今後の動向がより注視される。

