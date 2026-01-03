容赦ない打撃。無顎類にいたっては「ほぼ100％が絶滅」した…残された痕跡が明らかにした、東シベリアの大噴火が起こした「海洋の悲劇」

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

生命の進化を、地球の地質活動から検証するという視点が注目を集める『超巨大噴火と生命進化』（講談社・ブルーバックス）から、注目に値するトピックをご紹介していきます。

今回は、海洋、とりわけ浅海・低緯度で絶滅の規模が大きかった、というケルヴァッサー事変の特徴を解き明かしていきます。

＊本記事は、『超巨大噴火と生命進化地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

火山噴火が引き起こした寒冷化の証拠

前回の記事で取り上げたヴィリュイLIPをはじめとする超巨大火山の噴火は、ケルヴァッサー事変の寒冷化の主原因と考えられます。火山噴出物に豊富に含まれる鉄やリン成分は、植物プランクトンが葉緑素をつくり出すための栄養素であり、光合成促進により大気中二酸化炭素を消費し、温室効果を減らして寒冷化を引き起こすことになるからです。

過去の大気中二酸化炭素の量を測定することはできませんが、間接的な方法によって知ることはできます。ここではケルヴァッサー事変の起きたF-F境界付近で二酸化炭素の変動を推定した結果を紹介します。

図「F-F境界付近の環境変動」は南中国で見られるデボン紀後期の地層を調べてわかった炭素同位体比（δ¹³C炭酸塩）、コノドントの数、海水準変動を示しています。F-F境界の高さを0ｍとした場合、ケルヴァッサー事変は約マイナス2ｍのところで起きたことがわかっています。

残された証拠から見えてくるF-F境界の世界

なお、地層は新しい土砂が上に降り積もって形成されていくため、下が古くて上が新しいという解釈が基本です。これは「地層累重の法則」とよばれています。図「デボン紀後期の大陸配置」を見てわかる通り、南中国もドイツと同じように南半球の熱帯〜温帯域に存在していました。共に浅海に炭酸塩が降り積もってできた地層なので、ほぼ同じ環境で形成されたと考えられます。

ただし、南中国の地層にはドイツで見られた2枚の黒色頁岩の存在は確認されていません。図を見ると、F-F境界付近でコノドントが絶滅していることがわかります。また、その少し下の地層では炭素同位体比（δ¹³C炭酸塩）の値が高くなっており、植物プランクトンの光合成が活発だったことが読み取れます。

さらに、同時期に気温が下がって大陸に氷床や氷河が広がり、海水準が低下していたこともわかります。これらの変化は、ドイツのケルヴァッサー層とよく似ています。

ここで新たに登場する「Δ¹³C」というデータは、大気中の二酸化炭素の濃度を推定する手がかりになります。図「F-F境界付近の環境変動」では、F-F境界でΔ¹³Cの値が最小となっており、これは当時の大気中の二酸化炭素が少なくなっていた、つまり温室効果が弱まり、寒冷化が進んでいたことを示しています。

大量絶滅が起きたこの時期は、海の環境が急激に変わり、生物にとっては大きなストレスとなったことがうかがえます。植物プランクトンが増えると光合成によって二酸化炭素が消費され、温室効果が弱まり、さらに寒冷化が進むという悪循環もあったと見られています。

火山ガスによる海洋の酸性化

超巨大火山の噴火が引き起こす環境変動の一つとして、海洋の酸性化が指摘されています。海洋の酸性化はデボン紀後期に起きた大量絶滅の主因の一つです。海洋酸性化にはいくつかの要因がありますが、最も単純なものは多量の酸性雨が降ることです。

この酸性雨をつくり出す犯人が火山ガスに含まれる硫黄（S）、塩素（Cl）、フッ素（F）です。これらは火山ガス中の水分や大気中の水蒸気と反応して硫酸（H₂SO₄）、塩酸（HCl）、フッ酸（HF）という強酸になります。

さらに、噴火した場所の地層が石膏（CaSO₄）、岩塩（NaCl）、石灰（CaCO₃）に富んでいた場合、マグマによって地層が融かされて揮発性成分が大気中にまき散らされ、硫酸、塩酸、炭酸（H₂CO₃）などからなる酸性雨が追加で海洋に降り注ぐことになります。

絶滅率と生息域との関係が示す寒冷化による絶滅

ケルヴァッサー事変では浅海・低緯度に生息していた生物の絶滅率が高く、深海や寒冷域では生存率が高かったことから、寒冷化が絶滅の主因であると考えられます。その具体例を図に示しました。順に見ていきましょう。

まず、腕足類は温暖な低緯度に生息していたグループはF-F境界で科の91％が絶滅したのに対し、寒冷な高緯度に分布していたグループは27％が失われるに留まりました（図「腕足類の生息緯度と絶滅との関係」）。

高緯度に生息するグループはもともと寒さに対する耐久性を持っていたので、絶滅率が抑えられたと推測できます。これに対し、低緯度のグループはケルヴァッサー事変に起きた7℃もの寒冷化に耐えられず、大多数が絶滅したといえそうです。

四放サンゴ類に見られる、浅海のより大きな打撃

四放サンゴ類に関しては水深の違いによる絶滅率の違いが顕著です。浅海に生息していたグループは96％もの種が絶滅したのに対し、深海のグループは60％だけの絶滅でした（図「四放サンゴ類の生息水深と絶滅との関係」）。

この絶滅率の違いの原因も寒冷化であると考えられます。深海は気温や海面水温が大きく変化してもあまり水温が変わりません。ケルヴァッサー事変で海面水温が7℃低下しても深海の水温はそれほど低下せずに、絶滅率が少なかったのでしょう。

海水魚と淡水魚で、大きく異なる絶滅率

デボン紀後期の大量絶滅の特徴は、絶滅は海域だけで起き、陸域では顕著な変化は見当たらないというものです。

これは図「淡水と海水に生息する棘魚類と板皮類の絶滅種数の違い」に示した魚類の絶滅率を見るとわかります。魚類の化石は海水にも淡水にも記録があるために、これらを比較することができます。棘魚類の種の絶滅率は海水で88％であるのに対し、淡水では30％に留まっています。板皮類についても海水に生息した種は35％しか生存していないのに対し、淡水のグループは77％も生き残りました。

この魚類の絶滅率の違いも寒冷化で説明できます。陸上の湖水は年間の寒暖差が大きいために淡水魚は季節的な温度変化に適応できると考えられます。

一方、海水魚の生息域は水温があまり変化しないため寒冷化に適応できなかったと考えられます。

海洋生物の大打撃

寒冷化による水温の低下により浅海を遊泳する多くの生物が多様性を減じました。大打撃を受けたのがコノドントをはじめとする無顎類です。コノドントはケルヴァッサー事変を越えて約10％の種が生存できましたが、その他の無顎類のほぼ100％が絶滅しました。無顎類は約5億4100万年前に始まったカンブリア紀から地球の海に生息していた脊椎動物でしたが、この時期に海洋からほぼ姿を消したのです。

アンモナイト類も大きな影響を受けました。アゴニアティティダ目というグループは40属もの多様性があったものが、1属しかF-F境界を越えて子孫を残すことができませんでした。

底生生物である腕足類の絶滅率も高く、ケルヴァッサー事変で75〜86％の属が失われました。ケルヴァッサー事変で特に注目すべきなのが、デボン紀の海に君臨していた甲冑魚の板皮類の絶滅です。一部のグループはF-F境界を越えて子孫を残しましたが、デボン紀末期の約3億5890万年前に地球上から姿を消しました。

デボン紀後期の大量絶滅の後、海に生息する生物の種類は貧弱になりました。しかし、オルドビス紀末の大量絶滅の後と同じように回復のスピードは速く、次の地質年代である石炭紀になると、再び多様な生物が世界中の海に分布するようになりました。

こうした絶滅後の世界と新たな繁栄について見ていきましょう。

これまでご紹介したオルドビス紀末と、ケルヴァッサー事変を中心としたデボン紀後期の大量絶滅から、絶滅後の世界の変化を見ていきたいと思います。「絶滅イベントが生命の進化に寄与する」という、もう一つのテーマが見えてきます。

超巨大噴火と生命進化

地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした

生命の歴史40億年間で、生物種の60％〜90％もが絶滅した、いわゆる大量絶滅というものが5回あったとされています。そして、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

また、大量絶滅は、多くの生物種が姿を消す絶滅事象だが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきた、ともいえます。

超巨大噴火という地球規模のイベントと、40億年にわたる生命進化史の関係を見ていきます。

