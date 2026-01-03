興味深いプレスリリース

2025年12月1日にランボルギーニ本社から発行されたプレスリリース、『1965年トリノ・モーターショー：ミウラ伝説に火をつけたシャシー』は、とても興味深いものだった。

1966年にデビューし2026年で60周年を迎えるランボルギーニ・ミウラは、前年のトリノ・モーターショーで『P400』（通称：TP400）と呼ばれるベアシャシーを公開している。



ミウラ伝説に火をつけたシャシー、通称『TP400』。 ランボルギーニ

その会場でヌッチオ・ベルトーネとフェルッチオ・ランボルギーニが意気投合し、当時ベルトーネに在籍していたマルチェロ・ガンディーニが美しいボディラインを描いたことなどは、多くの歴史家が明らかにしている。

しかし、TP400だけに焦点を絞ったストーリーが描かれることは稀だ。それは資料が限られていたからで、筆者もランボルギーニの多くの記事を編集者として担当する中で、苦戦したキーワードのひとつであった。

ところが今回のプレスリリースでは、多くの写真とともに、そのストーリーが体系づけられているではないか。そこで発行日からは多少時間があいたが、後日ランボルギーニ・ジャパンから発行された日本語訳を、ほぼそのまま掲載することにした。

主にレストアを担当するサービス、『ポロストリコ』が誕生して以来、多くのランボルギーニ史が『公式』として明らかにされており、そこが希薄であった時代を知る編集者としては、今回のTP400も含めて感慨深いものがある。

それではミウラ誕生前夜、P400の『公式』ストーリーをご覧頂きたい。

2026年にデビュー60周年を迎えるミウラ

アウトモビリ・ランボルギーニは、2026年にデビュー60周年を迎えるミウラを祝し、記念イベントの一環として、年間を通じたイベントやポロストリコ公式ツアーを開催する。

ミウラ誕生の出発点となったのは、1965年11月、トリノ・モーターショーで披露された一見レース用のプロトタイプにも見えるシャシーだった。鋼板を折り曲げ、穴あけ加工により軽量化が図られたシャシーの上には、4リッターV12エンジンがミドシップ横置きで配置された。



4リッターV12エンジンがリアミドシップ横置きで配置された。 ランボルギーニ

ランボルギーニのブースで展示されたこのシャシーは、サンタアガタ・ボロネーゼの次期生産車の純粋な機構の本質を、来場者に明らかにした。この展示は決意表明であり、新しい時代の幕開けを告げる過激な一挙として、ランボルギーニの歴史を飾る象徴的な出来事となった。

ランボルギーニの新モデルのアーキテクチャとなる最初のアイデアは、1964年の夏、サンタアガタ・ボロネーゼのランボルギーニに在籍する3人の若者、ジャンパオロ・ダラーラ、パオロ・スタンツァーニ、テストドライバーのボブ・ウォレスの直感と勇気から生まれた。

まだ20代前半の3人は、ランボルギーニをレースの世界に導くという夢を共有していた。一方、その構想はフェルッチオ・ランボルギーニの計画にはなかったため、3人はサーキットへ行けないのならば、サーキットの性能、技術、情熱をそのままロードカーに持ち込もうと考えた。こうして生まれたのが『プロジェクトL105』だった。

当初は懐疑的だったフェルッチオ・ランボルギーニ

極めて革新的なグランツーリスモのボディを搭載するため、軽量かつコンパクトなシャシーとしてまず形にした。当初は懐疑的であったフェルッチオ・ランボルギーニも3人を信頼することにし、シャシーとエンジンから成る『P400』が、創造的自由と技術的なアバンギャルドを宣言するマニフェストとして、現実のものとなった。

1965年11月3日、350GTと350GTSと共に披露されたシャシーは、サテンブラックの塗装に、白のエキゾーストパイプ4本を備えていた。当時のメディアは、レースが可能な車両の骨格であると評し、技術的な構成の独創性に注目した。



モデナのマルケージが製造したシャシーは、厚さ0.8ミリの鋼板を折り曲げ、穴あけ加工を施している。 ランボルギーニ

モデナのマルケージが製造した骨組みは、軽量性と剛性を両立させるため、厚さ0.8ミリの鋼板を折り曲げ、穴あけ加工を施して仕上げられた。中央に配置されたタブは荷重支持部であると同時にサスペンションのマウント基部でもあり、補助的なフロントとリアのふたつのサブフレームが、機械部品、サスペンション、付属品を支えた。

総重量は120kg未満の、当時としては異例の軽さを誇った。技術的には、他に独立懸架ダブルウィッシュボーン式サスペンション、ガーリング製ディスクブレーキ、ボラーニ製ワイヤホイールが採用され、レーシングカー技術をロードカーへ導入するという前例のない取り組みとなった。

全く新しい駆動系アーキテクチャを生み出す

特徴的だったのは、エンジンとギアボックスをコンパクトに一体化してキャビンの後ろに搭載するという前例のない配置だ。これはパワートレインの搭載スペースを縮小し、全く新しい駆動系アーキテクチャを生み出すものでもあった。

ウェーバー製キャブレターに立ち上がる12本の吸気トランペットは技術的な注目を集めるだけでなく、極限まで推し進められたエンジニアリングコンセプトを視覚的にも強烈に主張していた。



エンジンとギアボックスをコンパクトに一体化してキャビンの後ろに搭載す配置は前例がなかった。 ランボルギーニ

シャシーのみの展示は観客とメディアを魅了し、ボディもエンジンも持たない、走行不能な展示用プロトタイプがモーターショーの注目を集めた。ランボルギーニのブースには、当時のイタリアの名だたるコーチビルダーが次々と訪れた。

ミウラのシャシーは、トリノでの一般公開に先立ち『ティグレ（Tigre）』というプロジェクト名のもと、ボディを取り付けていない状態でカロッツェリア・トゥーリングに披露された。

350GTと400GTを手掛けたトゥーリングはデザインを提案していたが、財政的な問題で将来的な協業は困難だった。ピニンファリーナは他のメーカー（筆者注：フェラーリのことだ）との契約があったためランボルギーニに参画することができず、最終的にチャンスをつかんだのは、ヌッチオ・ベルトーネだった。

「最後に来たコーチビルダーだ」

ベルトーネはモーターショーの閉幕近くになってプースを訪れた際に、フェルッチオに冗談交じりで、「最後に来たコーチビルダーだ」と迎えられたことが逸話として伝えられている。

ベルトーネはシャシーを入念に眺め、「この素晴らしい足（シャシー）に完璧な靴（ボディ）を仕立てよう」と返したとされる。このようなやりとりが実際にあったかは定かではないが、この逸話から両者が即座に意気投合したことは想像に難くない。



ミウラの前でヌッチオ・ベルトーネ（右）とフェルッチオ・ランボルギーニ（右から3人目）が写るあまりに有名な写真。 ランボルギーニ

この出会いを受け、次のランボルギーニのボディワークをベルトーネに託すことが決まった。クリスマス休暇で工場が休業しているその頃、最初のスケッチがフェルッチオ、ダラーラ、スタンツァーニに届けられた。あまりにも革新的なラインに、すぐにプロジェクトとして承認されたそうだ。

1966年3月のジュネーブ・モーターショーでは、前年にトリノで披露されたP400のシャシーが最終形態となって現れ、伝説の『ミウラ』が誕生した。

2026年は記念すべき節目

それから60年後の2026年、ミウラは記念すべき節目を迎える。その源点は、サテンブラックの骨組みと4本の白のエキゾースト、キャブレター上に立ち上がる12本の吸気トランペット、そしてボディではなく、その下にある機構を世界に披露するという大胆な決断だ。これは、ランボルギーニが斬新なアイデアを形にし、時を超えて輝き統ける伝説への道を切り拓いた瞬間でもあった。

2026年、アウトモビリ・ランボルギーニは、ポロストリコ公式ツアーをはじめとする一年間の祝賀イベントを展開し、ミウラの誕生を称える。これはスタイルとパフォーマンスに新たな時代を切り拓き、スーパースポーツカーの世界を変えたミウラへの敬意を込めた祝祭だ。



そして2026年、ランボルギーニ・ミウラは60周年を迎える。 ランボルギーニ

ミウラは、当時の英国のジャーナリストが『スーパーカー』という言葉を創り出すほど革新的な存在だった。