アイアンをしっかりミートするコツ！分厚い当たりするには手首の角度が重要

練習もラウンドも“なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！

とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その“テーマ”と“閃き”を与えるワンポイントレッスンを毎号お届け。

次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

最初のテーマは「アイアンをしっかり飛ばす！」です。

当たりを厚くするポイントは手首の角度！

アイアンショットの当たりが薄いと、勢いのないスライスが出る。

これだとグリーンまで届かないし、グリーン右手前のラフにつかまってしまうことも。

厚い当たりのアイアンショットを打つコツは、手首の角度にある！

アイアンショットの当たりの薄い、厚いは、インパクトの形によって決まります。両手がボールよりも先にあるハンドファーストの形なら、ロフトが立った状態でボールをとらえるので厚い当たりになる。逆に、両手がボールよりもうしろにあるハンドレイトの形だと、ロフトが寝た状態になるので薄い当たりになってしまいます。まずは、ハンドファーストでのインパクトを目指しましょう。

ハンドファーストでのインパクトを目指しましょう！

ハンドファーストのインパクトは、ロフトが立った状態でボールをとらえるので厚い当たりになる。

インパクトがハンドレイトになるとロフトが寝たり、フェースが開くので、薄い当たりになってしまう。

アドレス時の手首の角度を変えない

ダウンスイングで右手首を手のひら側に折ってしまうか、左手首を甲側に折ると、ハンドレイトのインパクトになるので要注意。左右どちらの手首の角度でもいいので、とにかくアドレス時の角度をキープしたままクラブを上げて振り下ろす。手首の角度が変わらなければハンドファーストのインパクトでボールをとらえることができる。

手首を意識するのは切り返しからでもOK

手首の角度を意識するのは「アドレスから」がオススメだが「切り返しから」でもOK。大切なのは、インパクト前にヘッドが先行してしまう手首の角度にしないこと。また、前腕に力を入れたり、クラブを強く握りすぎると、手首の角度が変わりやすくなってしまうので気をつけよう。

続いてのテーマは「アプローチを逆目のラフから寄せる！」です。

ボールが乗っている芝の先端を狙って打とう！

ラフからのアプローチは、インパクト時の芝の抵抗が大きくなる。

それを計算したうえでクラブを振らないと寄らない。

また、クラブヘッドの入れ方も重要で、

とくに逆目のときはヘッドをどこに入れるべきかを慎重に確認しよう！

ラフから上手に寄せるためには「いかに芝の抵抗に負けずに打つか」がポイントになります。逆目のラフからの場合は、芝の抵抗がとても大きくなるため、ボールが思ったよりも飛ばないことがあるので気をつけましょう。芝の抵抗を最小限に抑えるには、ボールが乗っている芝の先端からクラブヘッドを入れる。そのままボールの下にヘッドを潜らせたら、しっかりフォローまで振り抜きましょう。

グリップは強め バックスイングは大きく

逆目のラフから受ける芝の抵抗は想像以上。クラブを握る際は、グリップを少し強めに握っておく。使用クラブはSWで、ボール位置は左足カカトの前。フェースを少し開き、オープンスタンスで構える。スタンスの向きに沿ってクラブを上げて下ろすが、ロフトが大きくなった状態で打つので飛距離はそれほど出ない。フェアウェイから打つときよりもバックスイングは大きめにとろう。

逆目の芝に負けない準備が大切！

ボールが乗っている芝の先端からクラブヘッドを入れると抵抗が小さくなる。あとはボールの下にヘッドを入れて、フォローまでしっかり振り抜く。

ラフからのショットはバンカーショットに近い

逆目も含めてラフからのアプローチは、バンカーショットに似ている。インパクトからフォローにかけては、ボールを砂ごと運ぶバンカーショットと同じで、ラフごとボールを運ぶように打つ。ただ、砂よりも芝のほうが抵抗は小さいので、振り幅はバンカーよりもコンパクト、フェースの開き方とオープンスタンスの度合いも小さくする。

いかがでしたか。アイアンとアプローチのレッスンをぜひ実践してみてください！

レッスン＝大西翔太

●おおにし・しょうた／1992年生まれ。15年から青木瀬令奈のコーチを務め、トーナメントではキャディバッグも担ぐプロコーチ。18年にPGAティーチングプロA級資格取得。わかりやすいゴルフ理論に定評があり、ゴルフメディアにも多数出演している。メンタルトレーナー、整体師の資格ももつ。

レッスン＝大庭 啓

●おおば・あきら／1969年生まれ。芹澤信雄が主宰する“チームセリザワ”の一員。2000年のプロテスト合格。2010年から藤田寛之のスイングサポートコーチを務め、賞金王のタイトル獲得に貢献。海外メジャーにも同行し、サポート。アマチュアへのレッスンも精力的に行なっている。

構成＝山西英希、編集部

協力＝船橋カントリークラブ、富士平原ゴルフクラブ