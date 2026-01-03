人気女性芸人が、1970年代のレトロなファッションに身を包み、出会ってすぐに男性メンバーから第一印象の相手に選ばれるなどモテっぷりを発揮した。

2026年1月2日、恋愛バラエティ番組『ラブタイムトラベル』が放送された。本番組は「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証するため70年代＆90年代に“タイムトラベル”。時代のファッションとデートで恋をする恋愛番組だ。舞台は横浜。MCを横澤夏子が務め、スタジオゲストにはROIROMの本多大夢と浜川路己が登場した。メンバーはスマホを没収され、連絡手段は公衆電話、写真はフィルムカメラ、移動は紙の地図に頼るというルールのもと、時代を超えたデートに挑む。

番組冒頭、レトロな喫茶店で男性陣を待つことになったのは、人気お笑いトリオ「リンダカラー∞」のりなぴっぴ（27）とモデル・女優のみゆ（21）。りなぴっぴは当時の流行である「盛り髪」と華やかな70年代衣装で登場。りなぴっぴの登場にスタジオの横澤夏子は「ちょっと待って、めちゃくちゃ似合うじゃん！ かわいいー！」と大絶賛。ROIROMも「気づかなかった」と驚きを隠せない様子だ。

一方、男性陣は紙の地図を頼りに、彼女たちが待つ喫茶店を必死に捜索する。ようやく店にたどり着いたK-1選手のゆうた（22）は、二人の女性と対面。カセットテープから「直感で惹かれた女性を一人選ぶ」という指示が出されると、いつきはりなぴっぴの手を取り、彼女を第一印象の相手に指名した。

指名を受けたいつきとりなぴっぴは、そのまま旧車でのドライブデートへ。車内でのトーク中、りなぴっぴは「なんで私を選んでくれたんですか？」といういつきからの問いに対し、「綺麗めな見た目の人がタイプで。自分のタイプだなと思って選びました」と素直な胸の内を告白、嬉しそうな表情を見せていた。