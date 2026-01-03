落語家の七代目三遊亭円楽さん（48）と春風亭一之輔さん（47）に独占インタビュー。ともに芸歴25周年・同期の2人が、2026年の抱負として演芸番組『笑点』の席をめぐる激しい（？）駆け引きを繰り広げました。さらに、3月に初開催となる“ガチンコ二人会”への意気込みや、落語界の未来に向けた挑戦を熱く語ってくれました。

2001年に入門した同期で同い年の2人。円楽さんは巳年（みどし）で2025年に年男、早生まれ（1月28日が誕生日）の一之輔さんは午年（うまどし）で今年48歳の年男です。

そこで一之輔さんに誕生日に欲しいものを尋ねると「30万円（笑） そんないっぱいはいらないし、自由になるお金として30万円。豊島園の庭の湯に行きますね。スパに行って、ゆったりお風呂に入って。で、お酒飲んで…。余りますね、じゃ5万でいいです（笑）」と、やりたいことを明かしました。

■笑点レギュラー・一之輔「伸びしろは山ほどあります」

「頑張っていかなきゃいけませんね」と静かに語る一之輔さんに、円楽さんは「あなた十分、頑張りすぎ」と一言。続けて、一之輔さんが「そんなことないです。まだ僕の伸びしろは山ほどありますから。ビロ〜ンと伸びちゃう、銭湯とかあったかいお湯につけると伸びる」と話すと、円楽さんが「なんの話してんだよ！」とツッコむなど、絶妙な掛け合いを披露しました。

円楽さんは一之輔さんについて「2001年5月に2人とも入門して一緒に勉強会もずっと続けてきたんですけど、私も真打になって彼も真打になって。しばらく会ってないうちに超売れっ子、モンスターになっちゃって、溝をあけられちゃったね、随分」としみじみ語ると、一之輔さんは「とんでもないです。初心忘れるべからず」と謙遜。すかさず、円楽さんから「初心を忘れない人、それ言わないよ（笑） いつの間にか『笑点』にも出てるし」と話し、六代目三遊亭円楽さんの後任として笑点メンバーとなった一之輔さんにライバル心もある様子。

■円楽が同期・一之輔から教わった「覚悟の決め方」

一之輔さんに円楽さんのすごいと思うところを聞いてみると「ネタ数の増やし方とかね、真面目な話ですけど。どんどんどんどん覚えて。僕も負けないように、ちょっと数追いつこうと思ってやってましたね。あと見た目がキレイだね、端正。どっちかというと端正の部類に入る人」と分析。

一方、円楽さんは一之輔さんについて「なんとも思ったことがない」と、とぼけつつ「入門してから7〜8年一緒に勉強会をやってきて、僕にできないような変え方をしたりとか。僕、不器用なんで普通にしかできない。この人は随分前に腹決めてやっていると思うので、落語の変え方とかも一之輔さんでしか言えないようなことを言ったりする。その辺に関して僕はまだブレブレなので。覚悟の決め方をこの人から教わっているような気がしますね」と刺激を受けていることを明かしました。

■3月初の“ガチンコ二人会”で対決「お前をぶっ潰す」

円楽さんは七代目を襲名して約1年が経過する頃に『七代目三遊亭円楽 芸歴25周年記念落語会』（3月9日から11日まで東京・有楽町よみうりホール）を開催。各日のゲストに立川志の輔さん、春風亭一之輔さん、神田伯山さんを迎えます。

3月10日は芸歴25周年同士の円楽さんと一之輔さんによる“初のガチンコ二人会”ということで、一之輔さんが「お前をぶっ潰してやる！ 七代目円楽、覚えとけ！ お前の名前を奪ってやるから！ 俺が円楽だ！」と声を荒らげ暴走する場面も。冷静に円楽さんが「俺が負けたら円楽を（譲る）、俺何になるの？」と問いかけると、一之輔さんは「（円楽さんが）勝ったら、大円楽だ」と提案。円楽さんは「だったら俺、このままで（笑）」と笑顔で返しました。

■円楽 笑点で「父親と並びたい」一之輔の席を狙う

2026年の抱負について円楽さんは「まだお声かかってないんですけども、笑点メンバーに本当は…」と意欲を見せると、一之輔さんは笑いながら「（円楽さんの父・三遊亭好楽さんが）みまかれば（笑）」。円楽さんは「なんてこと言うの、新春に！ 僕の中では夢があって、父親と並びたい。そうすると誰か欠けなきゃいけないから、すいませんねぇ」と一之輔さんに視線を向けました。

「僕ですか！？」と驚く一之輔さんから「本当の抱負は何？」と聞かれた円楽さんは「あなたの背中に追いつくことかな」と宣言。一之輔さんは「僕は引き離すことです（笑）」と即答。ライバル心をむき出しにしながらも、その後「そんな思ってないですよ。並んで頑張っていこうじゃないか」とフォローも忘れない一之輔さんでした。

■落語の未来への挑戦…新たなイベント構想も

円楽さんは「本当に大学に入るまで落語を聞いたことがなかったので。聞いてから衝撃を受けて“こんな面白いものが世の中にあるのか”と。それを信じてみんな落語家はやっているので、その割には聞いたことがない」と語り、落語を見たことがない聞いたことがないという人に、どうやったら聞いてもらえるか。そのために役者やバラエティー番組など落語以外のことにも挑戦して興味を持ってもらおうと考えているといいます。

東京の寄席でトリを務めるときと同様に地方でも誰とでも落語会を開いて、“お茶を濁さない落語”を聞いてもらおうと取り組んでいる一之輔さんも「基本的に落語できればいいと思って生きてるほうなんで、それが結果的に落語界にプラスになればいいな」と熱い思いを込めました。

また円楽さんは、かつて春風亭小朝さんらが開催した『大銀座落語祭』のような落語や講談、浪曲も含めた新たなイベントをプロデュースすることも視野に入れているといい、“同期のトップランナー”一之輔さんにも参加を呼びかけていました。