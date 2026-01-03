1月3日の運勢第1位は蠍座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……蠍座

「こんな仕事をしてみたい」という熱い思いを、今日こそ躊躇せず行動に移すタイミングです。積極的に周囲に発言して、実際に動き出すことで、徐々に理想の方向へ仕事が動き始めます。細かい現実的な問題は後で調整すれば十分です。

★第2位……魚座

今日は異性に向けて、自然と温かな情熱が湧き上がる日。相手を笑顔にしたい、喜ばせたいという想いが強まり、行動力にもつながります。たとえどんな関係性でも、その優しさは負担ではなく好意として受け止められるはず。今のあなたなら、最高に喜ばれる形で尽くせます。

★第3位……蟹座

あなたの感受性が輝く日。美術館へ足を運んだり、お気に入りの音楽を聴きながら散歩したりと、心ときめく時間を過ごしてみてください。あなたの内側に新しいエネルギーが満ちて、より前向きな自分を再発見できるはず。

★第4位……乙女座

ちょっとした行動や気づかいが、思った以上に相手の心に響く日です。小さな優しさを笑顔で表現することが、今日の恋愛運アップの鍵。深く考えすぎず、明るくポジティブな空気をつくるよう意識して。あなたの明るさが自然な魅力となって伝わります。

★第5位……牡牛座

周囲から声をかけられることが多くなりそうな日。仕事の合間に相談を受けたり、話を聞いてほしいと頼まれるかも。自分の予定に余裕を持たせておくと、スムーズに対応できて信頼アップに。人の役に立つことで、やる気にも火がつくでしょう。