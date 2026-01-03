特集「キャッチ」です。今回は、北九州市初の公立夜間中学校が舞台です。2024年4月の開校から1年半余り。世代も背景も様々な生徒たちが机を並べています。こちらの生徒は81歳です。友と学ぶ中で芽生えた、新たな目標があります。

午後5時すぎ。日が暮れる頃、北九州市立ひまわり中学校の一日は始まります。現在、15歳から81歳まで18人の生徒が学ぶ夜間中学校です。



■生徒

「勉強したい。」

「居場所だと思っています。」

「憩いの場所ですよね。」





ここは、様々な理由で十分に教育を受けられなかった人たちの夢を後押しする場所です。年齢も国籍も背景も違う生徒たちが、生き生きと学んでいます。

■教諭

「この間、勉強したじゃない。」

■泉昭子さん（81）

「山脈？」

■教諭

「そうそうそう。」



清掃の仕事を終え、ひまわり中学校に登校してきたのは81歳の泉昭子さんです。18人の生徒の中で最年長です。



■泉さん

Q.きょうは何教科ですか？

「4つかな。」



入学したのは2025年4月。先に通い始めた友人から誘いを受けたのがきっかけでした。



■泉さん

「楽しいからと誘われて、実際に来てみたら本当に楽しいですね。毎日楽しいです。」

小倉で、3人きょうだいの長女として育った泉さん。家庭の事情などで高校には進みませんでした。中学を卒業後、歯科医院に就職しました。その後、結婚して働きながら3人の子どもを育て上げましたが、学びへの未練は残ったままでした。



■泉さん

「家の関係とかね。やっぱり進学したかったですね。」



2024年4月、地元に公立の夜間中学校ができたことを知り、泉さんの胸には「もう一度、学びたい」という気持ちがふつふつと湧き上がりました。

ひまわり中学校では、平日の午後5時50分から午後9時までに35分間の授業が4コマ、授業料はかからず、教科書も無償で提供されます。



■教諭

「ユニクロって、unique（ユニーク）とclothes（クロウズ）から作っているんですよ。unique＝独特の・唯一の、clothes＝服。独特の唯一の、世界に一個しかない服がユニクロなんです。もう覚えたでしょ？」



泉さん、英語を学ぶのは実に66年ぶりです。

2時間目の授業が終わると、20分間の中休みです。



■養護教諭

「ちょっと心配になって。」



泉さんのもとにやってきたのは養護教諭です。養護教諭は日頃から高齢の生徒の体調に気を配ります。



■養護教諭

「大丈夫？仕事も行っていますよね？」



血圧測定が終わった泉さん、友人と一緒にランチ、ではなく夕食のお弁当の時間です。



■泉さん

「楽しいですよね。」

■同級生

「元気が出ますよね。前向きになれるし、そういうことで若くもなるんじゃないかしら。認知症予防にもなります。」

現在、18人の生徒に対して教職員は15人です。さらに、週に2日ほど教員を志す大学生が来て、生徒たちの歩みに寄り添っています。



■学生ボランティア・大林沙千花さん（21）

「率直にすばらしいなと思っています。いろいろな理由で勉強ができなかったと思うので、そういった中でも年齢にかかわらず勉強したいという気持ちがあって。」

ひまわり中学校には、誰よりも早く登校してくる生徒がいます。ネパール出身で16歳のサンヌさんです。10月に入学したばかりです。



来日したのは7か月前。就労資格を持つ父親、そして母親とともに家族3人で暮らしています。



授業が始まる1時間前、サンヌさんはまだ静かな教室で先生に日本語を教わっていました。



■ネパール出身・サンヌさん（16）

「日本の高校に行きたいです。日本の大学にも行きたいです。」



入学の条件は、国籍にかかわらず北九州市に住んでいて義務教育の年齢を過ぎていることです。試験はなく、面談と必要書類の提出で入学が決まります。

■記者

「お友達はどうですか？先輩もいますね。」

■同級生

「同級生よね。私の年いくつですか。」

■サンヌさん

「60歳？」

■同級生

「合格！」



同級生の年齢は70代です。サンヌさん、さりげない優しさを伝えられるほど日本語がめきめき上達しています。



国籍も世代もこえて仲良くなれる。それが、ひまわり中学校です。

この日、新たな取り組みとして行われたのは、生徒と教職員のスポーツ交流イベントです。体を動かすのが好きなサンヌさんは、バドミントンを楽しんでいました。



■教諭

「こう握って、こう持って。」



生徒の中で最年長の泉さんは、81年の人生で初めて卓球にチャレンジしました。



■教諭

「バックハンドが上手だったもんね。」

■泉さん

「もっと褒めて～。」



■泉さん

「コミュニケーションが取れて、すごく楽しいです。青春。」

入学から半年余り。泉さんのノートには、こう記されていました。



『友達との笑いあり、語らい、学校は楽しく、学べる喜びに感謝、幸せです。』



ひまわり中学校の卒業まであと2年。泉さんのこれからの目標は。



■泉さん

「英語の検定に挑戦したいと思います。絶対、頑張ります。」



泉昭子さん81歳、今、中学1年生です。



■泉さん

「ありがとう。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月10日午後5時すぎ放送