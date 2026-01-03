芦田愛菜が大感動！サンドが「人生でいちばんおいしい」と絶賛する仙台市民のソウルフード

オトナ顔負けの知識やスゴイ才能を携えた子供たちが“博士ちゃん”（先生役）として出演し、世界でひとつだけのオモシロ授業を行うバラエティ『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』。

新年最初の放送となる本日1月3日（土）は、「サンド、愛菜ちゃんと里帰り！ 地元・仙台に芦田愛菜を連れて来たぞSP」が豪華4時間スペシャルで放送される。

新年最初の4時間スペシャルでは、番組7年目にして、ついに芦田がサンドウィッチマンの故郷、宮城・仙台へ。

芦田を仙台に連れてくるのが念願だったサンドウィッチマンは、宮城県在住の博士ちゃんたちを中心にさまざまな博士ちゃんたちとタッグを組み、全力で“最強旅”を考案。芦田をナビゲートし、旅のあちこちでオススメ情報を提供する。

ロケ当日は大雪だったが、サンドの2人と芦田は雪景色を楽しみながら出発。まずは仙台市民おなじみの開運スポット“定義如来西方寺”を訪れ、3人一緒に初詣する。

その後は、名物の大人気グルメ“油揚げ”の店に立ち寄る。この店の油揚げは、これまで全国のおいしいものを食べてきたサンドがいまだに「人生でいちばんおいしい！」と絶賛する仙台市民のソウルフードだ。芦田はサンド激推しの油揚げに、どんな反応を？

さらに、仙台出身のプロフィギュアスケーター・羽生結弦も食べたことがあるという名物“やきめし”も味わう。名前から連想するものとはまったく違う、芦田も驚いたやきめしとは、いったいどんな逸品なのか？

◆イモトアヤコが初参戦！

その後、塩釜市にある塩釜水産物仲卸市場で、番組初参戦のイモトアヤコが一同爆笑の登場で合流する。

この市場は魚のプロも買い付けに来る本格市場ながら、観光客も海鮮食べ歩きが堪能できる場所。一行は“三陸塩竈ひがしもの”と名付けられた塩釜ブランドの貴重なメバチマグロや、宮城では正月に食べることが多いというナメタガレイの煮物などを堪能する。

ここでは、宮城ならではの食材が集結した博士ちゃん特製“ドリーム鍋”も味わうことに。

会場で一行を待ち構えていたのは、宮城県出身の“お魚捌き博士ちゃん”佐々木伶汰くん（14歳）。彼を中心に、博士ちゃんたちの“輪”で作ったという特製ドリーム鍋とはいったいどんなものなのか？

◆YOSHIKI、衝撃の降臨！

続いては、サンドウィッチマンがどうしても訪れたいという“ある小学校”に向かう。

実は、まもなく閉校を迎える小学校の子供たちに最高の思い出をプレゼントしたいと考えていた2人。内緒のサプライズ訪問を計画していたのだ。

このサプライズに快く賛同してくれたのが、世界的アーティスト・YOSHIKI。超多忙のスケジュールをぬって、ロサンゼルスから緊急参戦する。

YOSHIKIは東京・羽田空港でプライベートジェットに乗り換えて仙台へ。そして4人との待ち合わせ場所には、まるで映画のワンシーンのような一同騒然の衝撃的な登場で降臨する。

雪が舞うなか、颯爽と姿を現した大スターに4人も大興奮。はたしてYOSHIKIはどんな登場をはたすのか？

小学校では、芦田による漢字クイズ授業、サンドウィッチマンのお笑い授業、そして、YOSHIKIによる音楽の授業と盛りだくさんのサプライズに子供たちも先生も大感動。

YOSHIKIは体育館のピアノや和太鼓を即興演奏するほか、子供たちのためにあの名曲も披露。YOSHIKIがバラエティ番組のロケ企画に参加するのは超貴重。奇跡、そして感動の授業は必見だ。