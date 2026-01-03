リーグ・アン 25/26の第17節 トゥールーズとRランスの試合が、1月3日04:45にスタジアム・トゥールーズにて行われた。

トゥールーズはエメルソン（FW）、ラフィク・メサリ（MF）、ヤン・グボホ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

23分にトゥールーズのエメルソン（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

30分、トゥールーズが選手交代を行う。ラスムス・ニコライセン（DF）に代わりセニ・クンバサ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

37分、Rランスが選手交代を行う。オドソンヌ・エドゥアール（FW）からラヤン・フォファナ（FW）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

57分に試合が動く。Rランスのウェスレイ・サイード（FW）がゴールを決めてRランスが先制。

63分、トゥールーズは同時に2人を交代。ラフィク・メサリ（MF）、アレクシ・ボサ（MF）に代わりサンティアゴ・イダルゴ（FW）、マリオ・ザウアー（MF）がピッチに入る。

74分、Rランスが選手交代を行う。フロリアン・トバン（FW）からモルガン・ギラボギ（FW）に交代した。

77分、トゥールーズは同時に2人を交代。アーロン・ドヌム（FW）、セニ・クンバサ（DF）に代わりフリアン・ビニョーロ（FW）、ワーレン・カマンツィ（DF）がピッチに入る。

85分Rランスに貴重な追加点が入る。アドリアン・トマソン（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

90分、Rランスは同時に2人を交代。アンドリヤ・ブラトビッチ（MF）、サウド・アブドゥルハミド（DF）に代わりフロリアン・ソトカ（FW）、アンソニー・ベルモン（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分Rランスが追加点。アドリアン・トマソン（MF）のアシストからピエール・ガニウ（DF）がゴールで0-3。3点差となる。

以降は試合は動かず、Rランスが0-3で勝利した。

なお、トゥールーズは57分にチャーリー・クレスウェル（DF）、87分にマリオ・ザウアー（MF）に、またRランスは50分にフロリアン・トバン（FW）、88分にアンドリヤ・ブラトビッチ（MF）、90+2分にロビン・リッサー（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-03 07:00:24 更新