「今年こそ圧倒的な強運を呼び込みたい!!」

そんなあなたを強力に救ってくれそうなのが、「本当に運が良くなった」「毎日癒されている」「心があったかくなった」と話題の『1日1分見るだけで願いが叶う！ふくふく開運絵馬』だ。

★出雲大社、神田明神、東京大神宮、伊勢神宮崇敬会で展示中の【百年開運大絵馬】を特別収録

★天然の木曽檜（樹齢300年、年20万本限定希少材）に絵馬師が命を吹き込んだ「全71絵馬」初公開

★史上初！「神道文化賞」受賞・絵馬師が描いた【開運絵馬】の本

金運・仕事運・恋愛＆結婚運・長生き健康運・人間関係運も御利益ザックザック。見るだけで木に宿る神のパワーが奇跡を起こしてくれるかもしれない。

では、絵馬師から大きなターニングポイントとなる年末年始のスーパー運気を誰よりも早くインストールできる、とっておきの“裏技”を紹介してもらおう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

60年に一度巡ってくる運気をインストールするために

さて、いよいよ三が日も最終日。

スペシャルなお正月パワーが続く貴重な日を、縁起良くすごしていきましょう。

令和八年（2026年）は、60年に一度巡ってくる強い火の気を持つ「丙午（ひのえうま）」の年です。

このパワフルなエネルギーを味方につけ、最高のスタートを切るために、年の初めに「恵方詣り」を行いましょう。

恵方詣りとは、その年の福徳を司る最も尊い神様「歳徳神（としとくじん）」がいらっしゃる方角（恵方）へ参拝する開運の伝統行事です。

あなたの自宅から見て、この南南東の範囲にある神社やお寺が、2026年の恵方詣りのターゲットとなります。

恵方詣りは、正月三が日（1月1日〜3日）に行うのが最も理想的です。

元旦などは氏神様へのお参りをおすすめしますが、恵方詣りの神社も行きたいと思うことでしょう。しかし、恵方神社詣りは、ついで詣りがあまり良くないので、別の日に行くとより良いでしょう。

特に三が日の最終日の1月3日は、運気を定着させ、日常の活動へと力強く移行するための良いタイミングです。

【丙午流】情熱を呼び込む恵方詣りの参拝「4つのステップ」

丙午の「馬（午）」の持つ活動力と、「火（丙）」の持つ情熱を最大限に活かすための手順をご紹介します。

★ステップ1:自宅からの正確な方角を確認

恵方詣りの成功は、「正確な方角」にかかっています。

スマートフォンなどのコンパスアプリで、自宅から目当ての神社へ向かう線が「南南東」範囲に入っているかを必ず確認しましょう。

★ステップ2:アクティブに恵方へ向かう

丙午は「馬」のようにエネルギッシュな年です。

恵方へ向かう道中も、運気を高める活動と捉えましょう。

徒歩や自転車、あるいは経路が恵方に沿っている電車や車で、福徳の神様がいる方角へ向かって進む時間を楽しみましょう。

★ステップ3:強い決意を持って祈願する

参拝では、単なるお願い事ではなく、力強い決意表明を行います。

あなたの情熱を伝えましょう。

「今年は健康でありますように」だけでなく、

「丙午の情熱をもって、今年は○○という目標を必ず達成します」

と、具体的な決意を心の中で歳徳神に伝えます。

同時に、火の神様への感謝を伝えます。

丙午の年には、火の神様を祀る神社に参拝すると、エネルギーが良い方向に導かれるとされます。

もし可能であれば、火の神様（愛宕神社など）をお祀りしている神社を選びましょう。

★ステップ4:授与品を恵方に安置する

参拝後、授与されたお札や破魔矢を自宅に持ち帰ったら、その年の恵方へ飾ります。

安置の場所はご自宅の南南東に面した場所を選び、破魔矢の場合は矢先を南南東に向けます。

これにより、歳徳神の福徳が一年中自宅に注ぎ込まれる状態をつくります。

さあ、これで丙午の三が日は最高の仕上げとなります。

（本稿は『1日1分見るだけで願いが叶う！ ふくふく開運絵馬』の著者による特別投稿です）

