街でも海でも頼れる。エコ・ドライブ搭載の正統派ダイバーズ【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中‼
深海のグラデーションをまとう、オンオフ対応のダイバーズウオッチ【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
シチズンの腕時計は、街でもアウトドアでも活躍するデザイン性と、本格仕様の性能を兼ね備えたモデル。ダイバーズウオッチを初めて手にする方にも扱いやすく、信頼性の高い一本として人気を集めている。
光発電エコ・ドライブを搭載し、定期的な電池交換が不要。200メートル潜水用防水を備え、ダイビングはもちろん、水を扱う仕事やアウトドアスポーツにも安心して使える。プロフェッショナル仕様のダイバーズウオッチとして、過酷な環境でも頼れる性能を発揮する。
カラー展開も魅力のひとつ。ブルーとグリーンの文字板は、中心から外側にかけてのグラデーションが深く澄んだ海中を思わせ、シンプルながら高級感のある表情を見せる。ブラック文字板はあえてプレーンな仕上げとし、ホワイトの目盛りとのコントラストが際立つスタイリッシュなデザイン。視認性の高さとすっきりとした印象を両立している。
街でも海でも、オンでもオフでも。プロマスターならではの堅牢性とエコ・ドライブの利便性を備えた、頼れるダイバーズウオッチ。
→【アイテム詳細を見る】
