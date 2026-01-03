YOASOBI、結成以降のイラストビジュアルを刷新 Ayaseとikuraを新たに描き下ろし、コメント発表
“小説を音楽にするユニット”YOASOBIが2日、結成以降使用してきたイラストビジュアルを新たに更新することを発表した。
【画像】壮大なスケール…『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』ビジュアル
同ビジュアルは、『THE BOOK 3』のアナログレコードジャケットを手がけた中国出身のイラストレーター・清巳（QINGYI）が、Ayaseとikuraを新たに描き下ろした。
YOASOBIは、2019年11月に公開したデビュー曲「夜に駆ける」や、TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」をはじめ、J-POPを代表し世界に打って出ていくアーティストとして、国内外のあらゆる場面で際立った活躍を見せてきた。
結成から7年目を迎え、年末には日本人アーティストとして最大級となるアジアでの10大ドーム＆スタジアムツアーを控え。キービジュアルを一新し、次なるステージへと向かう彼らの強い意志が込められた。
あす4日には、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマとなる新曲「アドレナ」の配信リリースも予定する。
■YOASOBIコメント
結成時から長らく使ってきたイラストビジュアルをこの度一新いたしました。
YOASOBIらしく、何事にも臆することなくチャレンジし続ける気持ちを忘れず、新たなビジュアルと共に2026年も駆け抜けていきたいと思います。
■清巳（QINGYI）プロフィール
中国出身のイラストレーター。現在は東京を拠点に活動し、幻想性のあるビジュアル表現を特徴とする。
YOASOBI 『THE BOOK 3』アナログレコードのジャケットを手がけたほか、日本国内外のプロジェクトに携わる。
本作では Ayase と ikura を描き下ろし、YOASOBI が次なるフェーズへと進む姿を象徴するアーティストビジュアルを提示した。
【画像】壮大なスケール…『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』ビジュアル
同ビジュアルは、『THE BOOK 3』のアナログレコードジャケットを手がけた中国出身のイラストレーター・清巳（QINGYI）が、Ayaseとikuraを新たに描き下ろした。
YOASOBIは、2019年11月に公開したデビュー曲「夜に駆ける」や、TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌「アイドル」をはじめ、J-POPを代表し世界に打って出ていくアーティストとして、国内外のあらゆる場面で際立った活躍を見せてきた。
あす4日には、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマとなる新曲「アドレナ」の配信リリースも予定する。
■YOASOBIコメント
結成時から長らく使ってきたイラストビジュアルをこの度一新いたしました。
YOASOBIらしく、何事にも臆することなくチャレンジし続ける気持ちを忘れず、新たなビジュアルと共に2026年も駆け抜けていきたいと思います。
■清巳（QINGYI）プロフィール
中国出身のイラストレーター。現在は東京を拠点に活動し、幻想性のあるビジュアル表現を特徴とする。
YOASOBI 『THE BOOK 3』アナログレコードのジャケットを手がけたほか、日本国内外のプロジェクトに携わる。
本作では Ayase と ikura を描き下ろし、YOASOBI が次なるフェーズへと進む姿を象徴するアーティストビジュアルを提示した。