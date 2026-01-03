所ジョージ＆明石家さんま、4回目のダーツ旅 突然泣き出す男性が登場
お笑い芸人の所ジョージと明石家さんまが、3日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！新春特大スペシャル』（後6：00〜後9：00）に出演。「日本列島ダーツの旅！in大分県玖珠町」に挑む。
【番組カット】甘え上手な生田斗真が茨城でグルメ三昧！
所＆さんまのダーツの旅は、4回目となった。大分に到着すると、所は「びっくりしました」と、飛行機で隣に座るさんまから「遠慮せんと寝てください」と優しく声をかけられたエピソードを披露。しかし、その後のさんまの行動を所があきれながら振り返る。
第一町人は散歩中の70代の女性。達者なしゃべりで2人を自宅へと誘うと、さんまは「こんなに早く『うち来る？』って言われたの人生初めて」と積極的な女性の誘いにノックアウト。自宅では母親同様ノリのいい50代の息子から、自宅に引かれている温泉に誘われる。民家とは思えない立派な温泉風呂に2人は大興奮。さらに、全員で掘りごたつに入りさんまと息子がコンビネーション抜群のボケっぷりをみせるなど団欒（だんらん）を楽しんでいると、息子が突然、涙を流す。
その親子がおすすめしてくれた伐株山では頂上の絶景に「すごいじゃん！」と感動。2人でブランコに乗ったり、カップルに絡んだりと大はしゃぎする。後半は玖珠グルメが続々。名前の由来が気になる「かいぞくかりんとう」をはじめ、道の駅では、次から次へと名産品を持った人たちがやってきて、さすがの2人もタジタジに。ほかにも、プロを目指すサッカー少年たち、立派なご自宅とおおいた豊後牛が自慢の農家のご一家、ダンプカーをかっこよく運転してくれる女性など、所＆さんまとおもしろ町人たちとのふれあいが満載となっている。
【番組カット】甘え上手な生田斗真が茨城でグルメ三昧！
所＆さんまのダーツの旅は、4回目となった。大分に到着すると、所は「びっくりしました」と、飛行機で隣に座るさんまから「遠慮せんと寝てください」と優しく声をかけられたエピソードを披露。しかし、その後のさんまの行動を所があきれながら振り返る。
その親子がおすすめしてくれた伐株山では頂上の絶景に「すごいじゃん！」と感動。2人でブランコに乗ったり、カップルに絡んだりと大はしゃぎする。後半は玖珠グルメが続々。名前の由来が気になる「かいぞくかりんとう」をはじめ、道の駅では、次から次へと名産品を持った人たちがやってきて、さすがの2人もタジタジに。ほかにも、プロを目指すサッカー少年たち、立派なご自宅とおおいた豊後牛が自慢の農家のご一家、ダンプカーをかっこよく運転してくれる女性など、所＆さんまとおもしろ町人たちとのふれあいが満載となっている。