7人きょうだいの末っ子なんて全部、ほったらかしですよ。

沖縄県の中頭郡中城村（なかがみぐん・なかぐすくそん）で生まれたんですが、末っ子というだけじゃなくて、祖父母、11人いるオヤジ（昌吉）のきょうだい、おふくろ（米子）を合わせた21人が一つの家に住んでいて、その中で、オレは一番下なわけですよ。「末っ子だから、かわいがられたでしょう」なんて言われるけど、ほったらかしでしたね。

昭和27年まで「謝名堂（じゃなどう）」を名乗った、久米島の琉球士族の末裔（まつえい）だそうです。だけど、生まれたときは本土風の「浜田」に姓が変わってました。士族の誇り、みたいのは、なかったですね。それより、年功序列です。

デザートも、お小遣いも、オレまで回ってこない。近所のお使いは上から順番に降りてきて、必ずオレが行かされる。「なんでオレか！」と言っても「一番下だから」。おいしいものは先に食べないと、なくなってしまう。だから今でも、食事はデザートから食べる癖がありますね。

小さいころから、負けず嫌いでガージュー（頑固）だったみたいですね。小学校1年1学期の通信簿に「負けず嫌い」と書かれましたから。2、3歳で、お小遣いをくれる首里の曽祖父を「ジョートー短命（いいおじいさん）」、くれない祖父を「フラー短命（バカなおじいさん）」って言ってました。そのせいですかな、祖父は「剛（改名前の名前）は30人の孫の中で一番、ガージューだ」と言ってたらしいです。

おふくろには「あんたが、きょうだいの一番下で良かった」と言われました。一番上だったら誰にも、何も言わさなかっただろうと。一番上の姉が13歳違い、1つ上の兄でも3歳違い。太刀打ちできないわけです。納得いかなかったですね。

そんな感じですから、何でも自分でやるのは当たり前だった。幼稚園のとき、両親が仕事の都合で普天間に引っ越したんですね。毎週土曜、オレは5歳で1人でバスに乗って中城に帰ってました。

普天間小にいくと、学校で誰が一番強いか、となる。当時は体が小さかったけど、すばしっこかったし、力も強かったから、まあ強かったでしょうな。小4のとき、宜野湾小の6年生とやったことがありますね。勝ちましたけどね。

6年生のときは、普天間中に呼び出されて、同級生と2人で乗り込みました。普天間第二小と勝負しろ、というわけです。体育館裏にズラッと30人ぐらい。これは、同級生がデカかったのもあるけど、2人だけで行ったことで、勝負あったようです。相手がギブアップですね。

まあ、ケンカが好きだったというより、いつも、筋を通していたということです。

◇浜田 剛史（はまだ・つよし）1960年（昭35）11月29日生まれ、沖縄県出身の65歳。沖縄水産高で高校総体王者。帝拳ジムからプロデビューし、84年12月に日本、85年7月に東洋太平洋のライト級王座を獲得。86年7月にレネ・アルレドンド（メキシコ）を衝撃的な初回KOで破り、WBC世界スーパーライト級王座を獲得した。戦績は24戦21勝19KO2敗1無効試合。現在は帝拳ジム代表。