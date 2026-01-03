生田斗真、“ダーツの旅”で甘え上手発揮 自作の生姜焼きを披露
俳優の生田斗真が、3日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！新春特大スペシャル』（後6：00〜後9：00）に出演。「日本列島ダーツの旅 in 茨城県水戸市内原地区」に挑む。
同番組放送開始の1996年にデビューした生田が、満を持してダーツの旅に初参戦。記念すべき第一町人は畑で作業中の生姜農家だった。生姜の豆知識をたくさん教えてもらい、お土産の生姜もゲット。「生姜焼きが得意料理なんです」と、後日実際に生田が作った生姜焼きの写真を番組内で紹介する。
木の上で柿を収穫していた男性は、次々と生田に柿を放り投げてプレゼント。続いて見つけたパン屋では、「ものすごくお腹が空いているんです」という生田に、定休日にも関わらず店主が大量のスコーンを、店主の母は漬物を差し入れする。茨城名物の干し芋にも目がない生田は“ほしいもふるさと工房”の看板を見つけるとさっそく突撃。お父さんに話を聞いてみると、なんと、さつまいもにモーツァルトを聴かせながら熟成させているという。
小学生たちからは「モテるためにはどうしたらいいですか？」という質問が飛ぶ。生田が、大人として真面目に答える。
