◇ラグビー大学選手権準決勝 京産大19―37明大（2026年1月2日 東京・MUFG国立）

5大会連続で4強入りした関西リーグ2位の京産大は、関東対抗戦1位の明大に19―37で敗れ、初の決勝進出を逃した。準決勝での敗退は12度目となった。

チームの先頭に立ってきたのがFL伊藤森心（もりし、4年＝松山聖陵）。「まずは個人のプレーにフォーカスする」と話していた通り、率先して攻守で体を張ったプレーを発揮した。だが、何度もボールに絡みながらも、明大に屈して歴史を変えることはできなかった。大学生活最後の試合となり、仲間と抱き合って涙を流した背番号7。広瀬佳司監督とともに出席した会見では、素直に敗北を受け止めた。

「僕たちよりも明治大学さんの方がラグビーをする時間が長かった印象です。敵陣深くで僕たちがラグビーをする時間は凄く少なかった。実際、敵陣に入ったところではスコアもできたんですけど、ポゼッションでは8割ぐらい、明治さんが上回っている印象だったので。自分たちの得意な形に持ち込めば戦えるところまでは来ているけど、それを試合の中で相手より多く時間をつくることが現代のラグビーでは欠かせない」

愛媛の松山聖陵高出身。早い段階で京産大の公募推薦入試に合格していたが、当初は「第1志望じゃなかった」という。ただ、関学大からのスポーツ推薦の話がなくなり、早大の入試も2次試験で落ちた。松山聖陵高ラグビー部の渡辺悠太監督から「京産大は関西一のチーム。お前なら勝負できるんじゃないか」と言葉を掛けられ、最終的に「トップレベルで勝負しよう」と決意を固めた。

「1学年に1人ぐらい」（広瀬佳司監督）という、ラグビー部には珍しい一般からの入部生。同学年では1人だけだった。それでも、2学年上で尊敬するFL三木皓正（現トヨタ）の背中を追い、必死に努力を重ね、昨シーズンから出場機会を得た。10人のリーダー制からスタートした今季の京産大。その中で、昨夏にリーダー陣から推挙される形で主将に就任した。

4年間の挑戦は終わった。会見で後輩たちへのメッセージを求められると「偉そうに言える立場ではないけど…」と話した上で、言葉を続けた。

「京産らしく、謙虚にひたむきに泥臭くというのをずっとこれからも続けて欲しいし、下の代にはアンダーの日本代表に入っている子も多くいるんですけど。そういうカテゴリーに縛られるんじゃなく、自分がどの環境にいても、どのグレードにいても、ひたむきに努力し続けるというのは、社会人になってもラグビー選手になっても大切なことだと思うので。そういう気持ちは忘れずに。下級生は凄くポテンシャルはあると思うので、そこで天狗になるんじゃなく、ひたむきさを忘れずに頑張ってほしいです」

3年生以下に思いを託し、戦い続けた背番号7が京産大のジャージーに別れを告げた。