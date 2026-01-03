◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2025年12月3日 箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）

「箱根駅伝」の復路は午前8時に神奈川・箱根町をスタートし、21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間109.6キロのレースで東京・大手町を目指す。

往路では青学大が往路新記録の5時間18分8秒で3年連続優勝。復路で2度目の総合3連覇を目指す。18秒差の2位が早大、1分36秒差の3位が中大、1分54秒差の4位が国学院大で、復路は青学大を先頭にスタート。14位の神奈川大から8チーム（関東学生連合含む）は午前8時10分に一斉スタートを切る。

シード権争いは往路10位で“圏内”の東海大に対し、11位の中央学院大が12秒差、12位の山梨学院大が1分18秒差、13位の東農大が1分52秒差、14位の神奈川大が2分15秒差。14位以下が繰り上げスタートとあり、シード圏内を狙うチームにとっては実際のタイム差が気になる展開となりそうだ。

▽復路スタート時間

(１)青学大 8時0分0秒

(２)早大 8時0分18秒

(３)中大 8時1分36秒

(４)国学院大 8時1分54秒

(５)城西大 8時2分12秒

(６)順大 8時3分41秒

(７)駒大 8時4分52秒

(８)創価大 8時5分54秒

(９)日大 8時6分52秒

(10)東海大 8時8分2秒

(11)中央学院大 8時8分14秒

(12)山梨学院大 8時9分20秒

(13)東農大 8時9分54秒

(14)神奈川大 8時10分0秒

(14)東洋大 8時10分0秒

(14)日体大 8時10分0秒

(14)帝京大 8時10分0秒

(14)大東大 8時10分0秒

(14)東京国際大 8時10分0秒

(14)関東学生連合 8時10分0秒

(14)立大 8時10分0秒