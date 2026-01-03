「九谷焼」の絵付け作業をする森亜光さん＝2025年11月、石川県能美市

石川県の伝統工芸「九谷焼」の絵付け作家森亜光さん（27）＝同県能美市＝は、鹿や羊など自然に生きる多様な生き物を幻想的に描いた作品を制作し、独自の世界観を築いている。現実にとらわれない色使いや大胆な構図は伝統技法の枠を超え、新たな時代の担い手として注目を浴びている。（共同通信＝乾真規）

九谷焼を志したきっかけは、金城短大（同県白山市）美術学科在籍時の陶芸体験だった。焼き上がると絵付けの色が全く変わるのを見て「想像通りにいかないところがわくわくして面白い」と陶芸コースを専攻した。

卒業後の2019年からは3年間、県立九谷焼技術研修所（能美市）で学んだ。授業で花をデッサンした時、対象を観察する楽しさに目覚め「自分は生き物が描きたいんだ」と気づいた。

2022年4月に絵付け師として、錦山窯（同県小松市）に就職。伝統技法、釉裏金彩を極める人間国宝の吉田美統さん（93）や、息子の当代幸央さん（65）から金を使った技法を教わり研さんを重ねる。

休みにはよく地元の動物園や水族館へ足を運ぶ。興味のある生き物が見つかると図書館で資料を集め、格好良い構図を模索する。昨年は海藻のような姿の魚「リーフィーシードラゴン」を、らせん状に揺らめく青い線で飾り皿に描き上げた。

2025年10月には能美市が誕生20周年を記念して開催した九谷焼の公募展に、鶏の大皿を出品した。研修所時代に課題で描いたひよこが成長した姿をイメージし、渦模様の赤いトサカや紺青色の菊を濃淡自在に生き生きと表現。奨励賞に選ばれ、型にはまらない自身の作風を「方向性は間違っていなかった」と確信した。

ウミウシやワニなど、描きたいモチーフは尽きない。森さんは「自分の世界観を表現した作品が使う人の日常で特別なものになれば」と話した。

石川県能美市の公募展で奨励賞に選ばれた森亜光さんの作品（能美市提供）