【新春特番】かまいたち同期芸人が大集合 岡山・倉敷旅行で大はしゃぎ『かまいたちの知らんけど』
3日、MBS『かまいたちの知らんけど お正月同期旅スペシャル』（深0：20〜1：50）が放送される。
【番組カット】幻想的な背景の中キスをする山内健司、秋山賢太
「同期で岡山・倉敷旅行！ 楽しくロケすれば、縁起えぇ年明けのスタート切れる！ 知らんけど」と題し、同期旅企画を90分拡大版で送る。かまいたち（濱家隆一、山内健司）同期芸人の藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）、アインシュタイン・河井ゆずる、水田信二、アキナ・山名文和、バイク川崎バイクをゲストに迎える。
まず、目的地へ向かう移動中のロケバスの中でトークをしていく。2025年の振り返りでは、バイクが「おっさんになってから生まれた才能」というトークを展開。バレリーナ芸人・松浦景子とコラボした動画がバズったバイクは、バレエ界隈から称賛を受けたという「足の甲」を皆に見せるが、その行為に山名が激怒する。一体何が。
最初に一同は、観光客に大人気のスポット・倉敷美観地区へ。ここで水田が「前向きぶらり探訪」と称して、街ブラをしながら前向きなコメントをしたメンバーにポイントを与えていく。それぞれが前向きコメントを連発する中、水田の独断で退場者が続出。おもしろいことをしながら皆の元へ戻るというルールに、退場となったトキや山名らは身もだえる。続いて、和食屋さんを訪れた一同はお昼ご飯を食べることに。ここで1人だけが食べられる特上うな重をかけて、全員が早口言葉で対決する。
最後は、同期14人で大宴会がスタート。ここで同期同士のクレームが飛び交うことに。囲碁将棋・根建から河井への「東京の後輩も派手にかわいがるな！」というクレームをはじめ、水田が山内に「俺のレシピ本のパスタ台無しにすんな！」というクレームをぶちまける。
ほかにも、囲碁将棋・文田が河井に対してブチギレ。『M-1』出場資格を満たすアインシュタインに対して、「賞レースに出ないなんて考えられない！」とストレートな本音をぶつける。さらに、「関係者からのタレコミ」では、作家から濱家へのタレコミが。作家が「めんどくさいLINE送らないで」と訴える、濱家の恥ずかしすぎるLINEが公開される。
【出演】
かまいたち（濱家隆一、山内健司）
藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）
アインシュタイン・河井ゆずる
水田信二
アキナ・山名文和
バイク川崎バイク
ビタミンS（お兄ちゃん、マイコ）
ライス（田所 関町）
囲碁将棋（文田大介、根建太一）
