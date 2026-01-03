【全文公開】シブサワ・コウ「自分でやってみないとわからない､今も朝からゲームばかりしています」

『信長の野望』『三國志』の生みの親が明かす

戦国時代の日本を舞台に、天下統一を目指す歴史シミュレーションゲーム『信長の野望』は、発売から43年でシリーズ16作という大ヒットになった。他にも『三國志』シリーズ、『真・三國無双』シリーズなど、海外でも多くのファンを持つゲームを次々と送り出してきたのが、『コーエーテクモゲームス』だ。

その創業者にして、現在は持ち株会社のコーエーテクモHD会長を務める襟川陽一（75・ゲームプロデューサーとしての名義は「シブサワ・コウ」）は意外な言葉を口にする。

「ゲーム産業は、今や世界で30兆円規模と言われます。そのうちの10％が日本市場ですが、これほどまでに大きくなるとは、まったく想像していなかったんです。もう、ただただ驚くばかりで……」

’50年、栃木県足利市に生まれた。実家は繊維関係の染料問屋を営んでおり、３代目として家業を継ぐつもりだった。大学卒業後は工業薬品の商社で４年半にわたって修業。ところが折からの繊維不況で、家業は廃業に追い込まれてしまう。

「なんとか再興できないかと、’78年、27歳で染料問屋を創業しまして。このとき作った会社が、光栄（後のコーエー）なんです。光栄える会社になりますように、という願いを社名に込めました」

だが、染料事業の厳しさは想像以上だった。苦闘は２年にわたり続いた。もしかしたら自分に経営の能力が足りないのではないか、と考えた襟川の足は書店に向かう。松下幸之助、稲盛和夫、ピーター・ドラッカーなどの書籍で学んだ。そんなある日、雑誌コーナーに見慣れない文字が並ぶようになる。パソコン雑誌の勃興が始まったのだ。

「これはなんだろうと見ているうちに、どんどん興味が湧きました。経営の合理化にも使えるというので、パソコンを買ってみたい、自分で試してみたいと思うようになっていったんです」

しかし、当時のパソコンは、今よりもずっと高価だった。そこに救世主が現れる。妻・恵子が30歳の誕生日にプレゼントしてくれたのだ。出会いは学生時代にさかのぼる。慶應義塾大学商学部に入学した襟川は、横浜市の日吉駅から数分の下宿に住んだ。その大家が夫を亡くした女性で、美大生の娘と暮らしていた。ある日、近所のパチンコ屋に入ると出玉を入れた木箱を足元にたくさん積んだ若い女性が目に留まった。大家の娘だった。

「彼女はパチンコ、麻雀などで遊んでおり、高校生の頃から株式投資も始めていたんです。それが今の妻です」

まだ花札メーカーだった任天堂株を４０００株も持っていたという。そしてその株の一部が売却され、パソコンに化けたのだ。

「当時の大卒初任給の５倍ほどもしましたから。ただ、妻には『あのときの任天堂株を売らずにいたら……』とずっと言われ続けましたが（笑）」

「考えて楽しむゲーム」を

ここから、パソコンの世界にどっぷりハマる。プログラミング言語を自分で勉強し、会社で必要なソフトウェアを作った。やがてパソコン雑誌にゲームの作り方が掲載されると、自分でもトライするようになる。

「当時、流行っていたのは反射神経を競うようなアクションゲームでした。しかし私はすでに30歳を超えていて、そういうゲームには興味が湧かなくて。自分が楽しめるようなゲームを作ってみようと考えたんです」

それが、歴史を題材にした、考えて楽しむゲームだった。もともと歴史は大好きで、たくさんの歴史小説を読んで育った。何か面白い題材を、と思いついたのが、『川中島の合戦』。武田信玄と上杉謙信の戦いをゲームにして自分で遊んでいたのだが、ふと思いつく。もしかすると、自分のような人が他にもいるのではないか、と。

「ただ、当時はソフトの販売店なんてありません。それでパソコン雑誌に小さな白黒の広告を出して通信販売をしてみたんです」

すると、続々と注文が舞い込んできた。郵便局員が現金書留の封筒がぎっしり詰まった段ボール箱を持ってきたときには、本当に驚いたという。

「感謝の手紙が同封されていることもありました。面白かった、と書かれていたんですね。これは嬉しかった。自分が楽しむために作ったゲームが、人を楽しませているんだと」

これを事業にしよう、と決めた。次のゲームのヒントは身近にあった。自ら会社を経営していたこと。販売本数が増えていくなかで、″戦国大名の仕事″に目が向いたのだ。

「彼らは戦いをしていただけではなかったはずなんです。家臣団を作ったり、街作りを行ったり、新田開発をしたり。いろんなことを成し遂げていって、それで領地拡大につなげていった。その国作りをそのままゲームにすればいいんじゃないか、と。自分が社長だったからこそ、見えたことでした」

こうして生まれたのが、『信長の野望』だ。日本で最も人気のある戦国大名こそ、織田信長。本能寺で非業の最期を迎え、志半ばで斃(たお)れたことにその理由があるのではないか、と襟川はいう。その信長がもし、本能寺で明智光秀を返り討ちにしていたとしたら。夢の全国統一を実現していたなら……。

「ゲームの中で歴史のｉｆを作れるわけですね。自分なりの戦国時代を擬似体験できる。これは面白いんじゃないかと」

シブサワ・コウになった日

’83年の発売後、あっという間に爆発的なヒットとなる。当初は17の大名との戦いを設定していたが、「我らが殿様も出してほしい」という要望が全国から寄せられ、大名の数はシリーズとともに、どんどん拡大していく。そんななか、次に取り組んだのが『三國志』だった。

小説、漫画、人形ドラマなどで、異なる描き方がされていた物語を自分なりにゲーム化。これがまた大ヒットする。加えて、中国企業と合弁事業でゲームソフトを作ることになり、海外ビジネスも始まった。

会社が怒濤(どとう)の成長を見せるなか、襟川を支えたのが、やはり妻だった。美大卒だけに、コンピューターグラフィックスのクリエイターを委(ゆだ)ねることができたが、果たした役割はそれだけではなかった。

「結婚するまで、ファッションブランドを自分で立ち上げて、高級婦人服を作っていたんです。ヨーロッパのブランドは、創業者が亡くなってもブランドが残る。だから、『ブランドになるようなプロデューサー名を作ったほうがいい』とアドバイスしてくれて」

こうして名乗り始めたのが、シブサワ・コウ。尊敬する経済人の渋沢栄一と会社名の光栄を組み合わせた。襟川は経営者であると同時に、ゲームプロデューサーのシブサワ・コウでもあるのだ。

「これは本当に大きかったと思います。会社は今、６つのゲームブランドがありますが、それぞれのブランドでいいゲームを作っています。シブサワ・コウは、世界でも知られるゲームブランドなんですよ」

さらに妻の鋭い経済感覚は、価格設定でも生きた。『三國志』を作ったとき、襟川は一般のゲームソフトと同等の価格に設定するつもりだった。しかし、1.5倍の価格を妻は求めた。

「独自性があって、他に作れない困難性があって、希少価値があるなら、標準価格で売る必要なんかない、と。こんなに面白いゲームなら、高くても買ってもらえるはずだ、と」

実際、その通りになった。そして高校時代から鍛えた株式の相場感覚は、会社の余裕資金の運用に活(い)かされた。

「ゲーム事業の営業利益に匹敵するほどの運用益を出したこともありましたから」

「ゲーム市場に新しい時代がやってきている気がします」

社屋のある横浜のビルは、エントランスでたくさんのアートが静かに迎え入れてくれる。応接のあるフロアも、床のカーペットも、アーティスティックな雰囲気が漂う。ゲームソフトのパッケージが大々的に飾られているゲーム会社のイメージとは、まるで違った。

「これも妻の意向です。クリエイティブな仕事をしているわけですから、クリエイティブマインドが出てくるようなオフィスにしておきたい、と。共感しました」

熱いゲームの制作者とは思えない、おっとりとした静かな語り口。加えて、75歳とはとても思えないような若さに溢(あふ)れていた。

「ゲームばかりしているからじゃないですか（笑）」

実際、今もゲーム三昧の日々を送る。朝５時に目が覚めるとスマホゲームを８時まで。会社に出社し、企画段階からベータ版段階まで、制作するゲームのプロジェクトに関わる。そして夜、自宅に戻るとまたゲーム。

「話題になっているゲームも、ゲーム雑誌で高い評価がされているゲームもやります。どこが面白いのか、しっかり感じ取りたいんです。やっぱり自分でやってみないと、わからないんですよ」

40代まではほとんど休みを取らなかった。さすがに運動不足を指摘され、毎週ゴルフをするようになった。たくさん歩くからだ。腰痛に悩まされた時期があったので、腹筋や背筋を鍛える。また、ジャズバンドでベースを弾き、年に４〜５回はライブをする。

「最近はインディーズゲームが面白いですね。個人や少人数でゲームを作り、販売する。昔の通信販売に似た雰囲気があります。ただ、マーケットは世界ですから、チャンスは大きい。こういうところから、新しいユニークな会社がどんどんできてくる。そういう新しい時代がやってきている気がします」

座右の銘は、創造と貢献。思わぬ出会いや偶然から、思わぬ価値を創り出した。だからこそ、今までにない楽しさを世に送り出すことにこだわる。（敬称略）

『FRIDAY』2026年1月2・9・16日合併号より

取材・文：上阪 徹