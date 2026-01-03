家族になって1年がたった猫ちゃん。出会いから今までをまとめた動画が注目を集めています。

話題の動画の再生回数は21万回を超え「幸せな画像で涙が出そう！愛情たっぷりなんだね」「すっかり、甘えん坊の家猫ちゃんですね」「なんかジーンと来ました。よかったね」といったコメントが集まっています。

【動画：声が出なかった『ボロボロの子猫』→迷わず保護した日から１年…思わず涙が出る"記録"】

ボロボロの子猫との出会い

TikTokアカウント「保護猫ちゃんズ」に投稿されたのは、猫ちゃんと家族の出会いから1年間の様子です。

猫のななちゃんと飼い主さんが初めて会ったとき、ななちゃんはボロボロの子猫だったそうです。猫風邪をひいていて、声がでなかったななちゃんを迷わず保護したのだそう。

家族のことが大好き

家猫になり、初めてのことがたくさんのななちゃん。ケージの中で過ごしたこと、おやつを食べたこと、階段を登ったことなど、いろいろな経験をしながら飼い主さん家族やおうちに慣れていき、とても甘えん坊になったそうです。

猫風邪が治ると子猫らしさが爆発したななちゃん。とにかくいたずらが大好きだったそうです。

投稿者さんのお子さんたちのことも大好きになり、いつもべったりだったのだそう。そして、遊ぶことも大好き。みんなにかまってほしい猫ちゃんだそうです。

愛情に包まれながら成長

無邪気なななちゃんは、家族のお姫様のような存在なのだそう。寝る前は、お子さんたちに読み聞かせをしてもらいながら寝るそうです。

飼い主さん家族に愛情たっぷりに育てられ、記念日を迎えた幸せなななちゃんでした。

投稿には「大きくなるのはあっという間ですね！幸せいっぱいだね」「今はとても幸せだね、家族と仲良しになれてよかったね」「いい家族に出会えてよかったね！幸せに暮らしてね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「保護猫ちゃんズ」では、ななちゃん、妹猫のいちごちゃんと飼い主さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護猫ちゃんズ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。