ストック推奨ーーーッッ！！【業務スーパー】おやつ・軽食に！「冷凍食品」が使える

小腹が空いた時のために【業務スーパー】の「冷凍食品」をストックしておきませんか？ 冷凍庫にあったら便利な、お手軽感のある食品が揃っている様子。面倒な調理工程なく簡単に用意できる手間いらずで、いざという時にも頼りになりそうです。今回はちょっと珍しい中華まんをはじめ、イチオシの冷凍食品をご紹介します。

小さくて食べやすそうな「猪肉包（チュウロウパオ）」

インスタグラマー@odangosyufuさんが「おやつや軽食にぴったりだよ！」と推しているこちら。レンチンのみで用意できる、手間いらずな中華まんです。「約5センチくらい」の小さいサイズで、片手で食べられるお手軽感も魅力的。「お肉と筍」が入っており、ジューシーな味わいも感じられそうです。同シリーズで違う味も出ているので、両方買って食べ比べを楽しむのもアリかも。

厚みのある仕上がりの「ブルーベリーベーグル」

ブルーベリーを合わせたこちらのベーグルも、実は冷凍商品。ふっくらと厚みのある生地が、しっかりとお腹を満たしてくれそうです。@odangosyufuさんによれば「凍ったままのベーグルをトースターで約3分焼くだけ」で用意できるとのこと。甘酸っぱいブルーベリーの風味が良いアクセントになって、食べやすく感じられるかも。

自然解凍でも味わえる！「あま～いホクホク蒸し芋」

ごろっとしたお芋がそのまま入ったこちら。レンチンのみならず自然解凍でも味わえるそうで、おやつに仕込んでおけば待ち時間なく食べられます。インスタグラマー@arimama_chanさんによれば「程よい甘み」が楽しめたらしく、癒されたい時にぴったりかも。半解凍のままアイス感覚でシャリシャリ感を楽しむのも良さそうです。

あずき & カスタード味の2種類がラインナップ「もちもち白いたい焼き」

1パックに10個も入った、ほどよい大容量感が嬉しいたい焼き。@arimama_chanさんいわく「ラップはかけずにレンチンするだけ」で味わえる、手早く済ませたいおやつにうってつけな一品です。味はあずきとカスタードの2種類がラインナップしていて、餡子やクリームがたっぷり入ったプチ贅沢感もたまりません。緑茶やほうじ茶のお供にすれば、心もホッと落ち着くかも。

