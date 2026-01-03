第102回箱根駅伝

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われた。大東文化大は3区から4区への襷リレーでアクシデント発生。1年生ランナーがフラフラになって転倒したものの、ぎりぎりで襷がつながれ、ネット上は一時騒然となった。

3区から4区へと繋がる平塚中継所の手前、菅崎大翔（1年）の足取りはフラフラだった。必死で足を動かし、松浦輝仁（2年）へ襷をつなごうとしたが中継所の直前で転倒。それでも何とか起き上がり、必死に先輩へとつないだ。

突然起きたアクシデントは、日本テレビの中継でも捉えられた。X上のファンは心配の声や、必死に襷をつないだ姿に感動の声を上げていた。

「菅崎君大丈夫か？」

「無事襷を繋げた姿、立派だった!!」

「こんなシーンを見たら胸が熱くなる」

「ナイスガッツでした」

「危なかった。。。」

「思わず泣きそうになった」

「脱水症状か？ 大東文化よく襷繋げた！」

「涙腺弱いから泣いてしもた」

大東大は4年連続54回目の出場。18位で平塚中継所を通過し、往路は5時間30分43秒の18位だった。



（THE ANSWER編集部）